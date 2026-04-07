Hernán Lacunza: "El ancla cambiaria es menos eficaz para bajar la inflación de tres a cero"

El economista y exministro de Economía, Hernán Lacunza , cuestionó el tono del Gobierno para responder a las voces disonantes y consideró que el ancla del tipo de cambio no alcanza para bajar la inflación del 3% mensual.

"Cuando hay luces amarillas y viene un funcionario y te dice que son recontra verdes te genera mayor intranquilidad porque uno se pegunta ¿no estás viendo lo que está pasando? Y peor cuando se desprecia la opinión disonante", señaló el exfuncionario.

El economista expresó que "no hay adversarios". "Estamos tratando de construir el bien público", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: "Despreciar la opinión de otro con insultos no está bien".

"En la macro no está todo óptimo, pero está con inflación a 3% y dólar en $1.400. No es lo mismo que unos meses atrás cuando discutíamos si la inflación era 200 o 400% y el dólar era $3.000 o $4.000. Esto es producto de haber atacado las causas", apuntó.

El exministro de Economía sostuvo que la economía transita a dos velocidades. "La realidad es el frio en la actividad, que está muy heterogénea. No hay recesión pero sube a la velocidad crucero de 2% anual".

"Hay tres sectores, energía, minería y agro, que explican todo el crecimiento y hay 15 sectores que están en niveles muy bajos, con el agravante de que los primeros son pocos intensivos en mano de obra y los otros mucho más", añadió.

Lacunza subrayó: "Al ciudadano le importan las dos. Porque quiere que el changuito esté estable, pero que tenga ingresos. El primero está estable, pero el segundo está amenazado".

Dólar e inflación

En relación al dólar sostuvo: "Si el tipo de cambio hace que se ahoguen los enanos, no lo voy a poner tan bajo (al peso) para que se salven los enanos y no podamos progresar. Pero si el nivel del peso hace que se ahoguen también los medianos, o sea el 70% de las pymes, entonces vale preguntarse por el nivel del peso (agua)".

En esa línea, agregó: "Ya no es un problema micro de los dos enanos que no estaban entrenados y no era competitivo, sino que ya es un problema macro".

"Cuando no son tres los que tiene problemas sino siete de cada días, preguntante si está todo bien", recalcó. Con respecto a la inflación indicó que "el problema no está resuelto, pero estamos mejor que hace 2 años y es el gran mérito del programa".

No obstante, señaló: "El ancla cambiaria es muy eficaz para bajar la inflación rápido pero es transitorio y no permanente. Es eficaz para bajarla de 20 a 3%, pero es menos eficaz para bajarla de 3 a cero".