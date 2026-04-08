Revelan que los alquileres subieron más del doble que la inflación desde diciembre de 2023

Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) reveló que los alquileres registraron aumentos muy por encima del nivel general de inflación desde diciembre de 2023.

El trabajo analiza la evolución de los precios durante los últimos 26 meses y concluye que algunos rubros básicos de la economía doméstica tuvieron incrementos muy superiores al promedio general, especialmente los vinculados a la vivienda y los servicios.

Según datos oficiales del INDEC tomados por el estudio, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se ubicó alrededor del 209% en la región del Gran Buenos Aires . Sin embargo, el informe advierte que ese promedio oculta profundas diferencias entre distintos sectores de la economía.

El rubro Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles fue el que registró el mayor aumento de precios, con una suba acumulada cercana al 400%, lo que representa 191 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Dentro de esta categoría se destacan especialmente los alquileres, que aumentaron 423% en el período analizado. También tuvieron incrementos muy significativos otros servicios esenciales como el agua (366%), la energía eléctrica (370%) y, principalmente, el gas natural, que registró un aumento acumulado del 766%.

Por encima de la inflación

Detrás del rubro vivienda aparecen otros sectores con subas importantes. Las comunicaciones acumularon un incremento del 321%, lo que equivale a 122 puntos porcentuales por encima del promedio inflacionario.

El rubro educación, en tanto, registró una suba acumulada del 279%, mientras que transporte alcanzó un incremento del 255% en el mismo período.

El informe destaca que estas variaciones reflejan una dinámica heterogénea en la evolución de los precios, donde algunos servicios esenciales avanzaron mucho más rápido que el promedio del índice general.

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Los rubros que menos aumentaron

En el otro extremo se encuentran algunos sectores con incrementos considerablemente menores. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba acumulada del 182%, por debajo del promedio general.

También se ubicaron entre los menores aumentos Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y Prendas de vestir y calzado, que acumularon un incremento del 106%. Estos datos muestran que, pese a la fuerte inflación del período, no todos los bienes evolucionaron al mismo ritmo.

El estudio también analiza el comportamiento de distintos productos dentro del rubro alimentos y servicios varios. Allí se observa una marcada dispersión en los aumentos.

El producto que más subió fue el polvo para flan, con un incremento acumulado del 424,7%. Le siguen el limón, con 342%, el café molido con 308,2% y la lechuga, que registró una suba del 292,9%.

Entre los diez productos con mayores aumentos también aparecen la sal fina (256,2%), la manzana deliciosa (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el extremo opuesto, algunos productos básicos registraron subas mucho más moderadas. Entre los menores incrementos aparecen la yerba mate, con 80,7%, la banana (76,9%), los fideos para guiso (58,7%) y el arroz, cuyo precio subió apenas 11,7% en el período analizado. El informe también señala que el azúcar prácticamente no registró variaciones desde diciembre de 2023.

alquileres inmobiliarias vivienda Maximiliano Ríos/MDZ

El comportamiento de la carne

En el caso de la carne vacuna, los primeros cortes que aparecen entre los mayores aumentos acumulados son la paleta (230,7%), el cuadril (228%) y la nalga (225,7%).

En total, de los 59 productos relevados, el informe señala que 32 registraron incrementos de precios superiores al promedio del rubro Alimentos y bebidas, que se ubica en torno al 181%.

El trabajo del Centro RA concluye que la evolución de los precios durante los últimos dos años muestra importantes desigualdades entre rubros y productos, lo que impacta de manera diferente en el costo de vida de los hogares.

En particular, el fuerte aumento de los alquileres y de los servicios vinculados a la vivienda aparece como uno de los factores que más presionan sobre el presupuesto familiar, con incrementos que duplican ampliamente la inflación general registrada en el mismo período.