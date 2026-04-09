Qué es la inflación energética y por qué ahora el FMI insta a los países a mantenerse alertas y actuar rápido
En el centro de la escena está la política monetaria de los bancos centrales, y el timming en tomar decisiones que impacten en la tasa de interés.
La economía mundial está en vilo desde que se dispararon los precios del petróleo y el gas por la guerra en Oriente, iniciada hace 40 días. La novedad es que ahora el tema está al tope de la agenda económica global, al punto que es el propio FMI el que empieza a temer por el salto de la inflación.
En lo que algunos ya califican como "inflación energética", el FMI pide a los bancos centrales estar preparados para endurecer la política monetaria y evitar una espiral inflacionaria, y actuar rápido si se mantiene la trepada de los precios de la energía, producto de la guerra que desencadenaron los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Si bien hay temor por el impacto de la suba de los precios del petróleo, en la mirada del organismo multilateral también deben estar preparados para evitar una suba de las tasas de interés si la demanda se mantiene débil y por tanto desaconseja tocar al alza las tasas de interés.
Palabra del FMI
Al respecto, en un encuentro previo a las reuniones anuales de primavera del FMI y el Banco Mundial la próxima semana en Washington, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, aseguró que, en casi de mantenerse el alto el fuego en la guerra con Irán y si la crisis de la oferta de petróleo es de corta duración, los bancos centrales podrían mantener estables los tipos de interés ante un ligero aumento de la inflación, asumiendo que esto supondría una flexibilización de hecho de la política monetaria.
El llamado a la calma y a estar atentos, tiene un antecedente histórico reciente, cuando en el marco de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, la titular del Fondo advirtió sobre la tentación de los banqueros centrales de endurecer rápidamente las tasas de interés, luego de que en la pandemia tardaran en responder a la inflación posterior a la COVID-19. Frente a ello, la clave es mantenerse atentos a los datos.
"Manténganse alertas, concéntrense en las condiciones, porque si se endurece la política monetaria de forma prematura e innecesaria, se frena el crecimiento", consideró Georgieva. "Y entonces la demanda podría contraerse. Y luego, de una crisis de oferta se deriva una crisis de oferta y demanda. Y la situación podría complicarse", advirtió.
Guerra en Medio Oriente
En la visión del FMI la clave es lo que dure la guerra, pero especialmente las consecuencias que deje, enfatizando que los mercados esperaban que los principales bancos centrales endurecieran su política monetaria.
Georgieva señaló que existía el riesgo de que las expectativas de inflación se dispararan pero además desencadenaran luego una costosa espiral inflacionaria.
Pero dejó una advertencia: "Añadir estímulos financiados con déficit en este momento aumentaría la carga sobre la política monetaria", y agregó que eso "sería como conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno: nada recomendable".