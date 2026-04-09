Qué es la inflación energética y por qué ahora el FMI insta a los países a mantenerse alertas y actuar rápido

En el centro de la escena está la política monetaria de los bancos centrales, y el timming en tomar decisiones que impacten en la tasa de interés.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto en la inflación del salto en el precio del petróleo.

La economía mundial está en vilo desde que se dispararon los precios del petróleo y el gas por la guerra en Oriente, iniciada hace 40 días. La novedad es que ahora el tema está al tope de la agenda económica global, al punto que es el propio FMI el que empieza a temer por el salto de la inflación.

En lo que algunos ya califican como "inflación energética", el FMI pide a los bancos centrales estar preparados para endurecer la política monetaria y evitar una espiral inflacionaria, y actuar rápido si se mantiene la trepada de los precios de la energía, producto de la guerra que desencadenaron los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Si bien hay temor por el impacto de la suba de los precios del petróleo, en la mirada del organismo multilateral también deben estar preparados para evitar una suba de las tasas de interés si la demanda se mantiene débil y por tanto desaconseja tocar al alza las tasas de interés.

Palabra del FMI Al respecto, en un encuentro previo a las reuniones anuales de primavera del FMI y el Banco Mundial la próxima semana en Washington, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, aseguró que, en casi de mantenerse el alto el fuego en la guerra con Irán y si la crisis de la oferta de petróleo es de corta duración, los bancos centrales podrían mantener estables los tipos de interés ante un ligero aumento de la inflación, asumiendo que esto supondría una flexibilización de hecho de la política monetaria.

El llamado a la calma y a estar atentos, tiene un antecedente histórico reciente, cuando en el marco de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, la titular del Fondo advirtió sobre la tentación de los banqueros centrales de endurecer rápidamente las tasas de interés, luego de que en la pandemia tardaran en responder a la inflación posterior a la COVID-19. Frente a ello, la clave es mantenerse atentos a los datos.