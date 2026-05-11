La teoría del caos y la inflación: cómo impacta una guerra a 14.000 km en tu bolsillo

Vivir en un mundo globalizado, implica asumir que lo que pasa de un lado del mundo puede afectar a cualquier rincón del planeta rápidamente. La teoría del caos lo explica con una imagen conocida: el aleteo de una mariposa en África, puede generar una tormenta en América. La pandemia dejó una muestra clara de esta interconexión global, donde el aleteo de un murciélago en China, terminó con millones de personas en el mundo recluidas en su casa sin poder salir.

Hoy a la teoría del caos , la estamos sintiendo en la inflación que afecta un órgano tan sensible como el bolsillo. Actualmente tenemos 2 guerras en curso, la de Ucrania-Rusia, que en su momento afectó de forma notable el precio de los granos y el pan; y la guerra de Irán-Estados Unidos que tiene un impacto directo aún hoy sobre el petróleo y el combustible.

Todos escuchamos del estrecho de Ormuz en las semanas pasadas, el corredor marítimo ubicado a unos 14.000 kilómetros de Argentina, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. La escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos restringió el transporte del combustible y tuvo un impacto inmediato en la cotización del barril de petróleo en los mercados arrojando su precio inmediatamente arriba de 100 dólares el barril y duplicando su valor en poco tiempo.

En nuestro día a día la economía y la población aún depende del consumo de los derivados del petróleo, tanto en el combustible como en productos derivados del plástico. Acá empezamos a sentir como inmediatamente la nafta empezó a subir así como una amplia variedad de productos vinculados a la industria, a la construcción y al consumo diario de insumos elaborados a base de plástico como bandejas descartables, insumos industriales y de construcción entre algunos casos.

Sacando cuentas rápidas, el combustible aumentó rápidamente después del comienzo de la guerra el 28 de Febrero. En Marzo el precio del combustible se incrementó entre un 16%-18% , subiendo en promedio unos 300 pesos por litro. Este aumento del precio en un mes, fue casi de 6 veces la inflación promedio del mes de Marzo en Argentina.

Lo importante del aumento del combustible es su efecto expansivo en la economía, dado que afecta al transporte de pasajeros, logística de productos físicos, costo de operaciones de maquinarias en base a gasoil y así podemos seguir contando a una larga cadena de actividades vinculadas. Por eso, un aumento del mismo tiene un efecto inflacionario en la economía en general, muchas veces con efectos retardados pero que llegan a sentirse en distintos sectores.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2d7zy5lp3o La guerra en Irán tiene un impacto directo en el bolsillo de los argentinos. EPA

En Mendoza, dado que la mayoría de la logística nacional e internacional depende del transporte en camiones; el aumento del combustible tiene un efecto muy complejo en su impacto local ya que impacta directamente en el precio final de los insumos y productos de consumo, afectando directamente la competitividad de las exportaciones locales.

Vivir en un mundo globalizado, significa que un misil o una bomba en cualquier lugar del mundo, puede impactar directamente en el costo de vida diario a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Esa es, en gran parte, la contracara de la interconexión global: Vivir con escenarios de volatilidad e incertidumbre que trascienden nuestras fronteras. La guerra entre Irán-Estados Unidos aún no termina, por lo que la teoría del caos nos puede seguir afectando.