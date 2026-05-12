"Changuito Federal": cuáles son las provincias más caras y cuáles las más baratas para comprar alimentos

Mientras se espera el dato de inflación de abril, que el Indec dará a conocer este jueves 14 de mayo se espera arroje una desaceleración respecto de marzo, se conoció el informe " Changuito Federal" y reflejó una gran dispersión de precios entre las provincias del país.

El estudio, que lo realizó la consultora Analytica , compara el costo mensual de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) .

En abril, La Pampa (+3,2%) y San Luis (+2,8%) lideran las mayores subas del mes, mientras Formosa (+0,9%) el menor aumento.

"Alimentos: Aceite y bidones de agua con subas generalizadas; mientras que el pan y la suprema de pollo se mantienen estables", subrayó el análisis.

El informe de Analytica subrayó la dispersión de precios al interior de la canasta de productos. El aceite de girasol aumentó entre 2% y 4% en casi todo el país, aunque en Jujuy la suba alcanzó 5,3%. El bidón de agua también incrementó su precio entre 2% y 4% en todas las jurisdicciones.

En contraste, el pan lactal mantuvo estabilidad con leves alzas en Corrientes (1,3%), Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa, donde la variación máxima fue de 2,1%. La suprema de pollo empaquetada no mostró cambios de relevancia en ninguna provincia.

Podio de las provincias más caras y las más baratas

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz con $984.263, seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($968.415) y Tierra del Fuego ($960.700).

En contraste, el Conurbano PBA fue el distrito más barato para llenar el changuito con $861.050. En tanto, en CABA sale $861.094 y Misiones $867.273.