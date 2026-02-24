Consumo: la entretela del "changuito" federal y cómo se encareció en cada provincia

La inflación se picó en el arranque del año, aunque ya venía picando, tras la bonanza del segundo cuatrimestre del 2025, desde setiembre pasado, despertando fantasmas del pasado e inquietando al Gobierno y al mercado, y sobre todo a las familias.

Más allá del desconcierto generado por el sorpresivo recambio del titular del Indec y la postergación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) , los números de enero pasado despiertan cierta incomodidad, aún más proyectando la tendencia.

Por eso resulta interesante observar qué pasó con la compra familiar mensual en cada provincia, para lo cual recurrimos al “changuito federal” que monitorea la consultora Analytica que es una canasta de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, que apunta a reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Además, para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque. ¿Qué dicen los datos recabados en enero?

Por un lado, el costo del changuito tuvo mayores subas en Chubut (+3%), Entre Ríos (+3%) y el interior de Buenos Aires (+2,9%). Por otro lado, los menores aumentos se dieron en La Rioja (+1,1%) y Catamarca (+0,9%). En el caso de Cuyo, en Mendoza aumentó 1,4% al igual que en San Luis, mientras que en San Juan subió 1,9%. Cabe señalar que la variación mensual del changuito es la variación promedio de cuatro semanas durante enero.

Al interior de la canasta, se destaca la suba en el aceite de girasol que presentó aumentos entre el 3% y 5% en la mayoría de las provincias, a excepción de Córdoba (+1,9%) y Santa Cruz (+2,4%) con subas levemente más moderadas. Otro producto con incrementos generalizados fue la hamburguesa, con aumentos entre el 4% y 7% en todas las provincias.

En esta línea, con subas más moderadas, se dio el aumento en salchichas con variaciones de precios entre el 2% y 4%. Mientras que el precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-1,3%).

Precios por las nubes

A la hora de evaluar cuáles son los changuitos más costosos, el relevamiento da cuenta que el ranking lo lidera Santa cruz ($911.587), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Río Negro ($887.034) y Neuquén ($867.078).

Mientras la compra más económica está en Misiones ($798.252), La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958). En la región cuyana, los valores fueron de $814.341 para Mendoza, $826.143 para San Juan y $820.968 para San Luis.

Al comparar los valores de la canasta de Analytica respecto al último día de diciembre, los mayores aumentos absolutos del changuito se dieron en Formosa (+$30.481), Tierra del Fuego (+$30.414) y Chubut (+$27.065). Por otro lado, se registraron reducciones en La Rioja (-$55), Salta (-$941), Corrientes (-$1.879), Catamarca (-$2.295), San Juan (-$5.373) y Misiones (-$16.849).

“Entre las posibles causas en la dispersión de precios está el costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén.

Cuestión de ingresos

Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,7%, 0,1 puntos porcentuales más que el mes pasado”, explican desde la consultora.

Sin embargo, esta situación contrasta con el NEA, que tiene precios más económicos y los salarios también están un nivel más abajo. Pero el resultado es peor, el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, aunque, mejoró su ratio en 0,5 puntos porcentuales respecto al mes pasado.

“Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte”.

En el caso de Cuyo, la comparación del costo del changuito mensual con relación a los niveles de diciembre pasado arroja que se encareció $7.164 en Mendoza y $3.112 en San Luis mientras que en San Juan bajó $5.372.

Vale recordar que la canasta es única y para todas las provincias se toma el mismo producto (marca, cantidad por empaque), además la selección de los productos se basó en considerar primeras marcas y consumos básicos y representativos, y las cantidades seleccionadas corresponden a consumos mensuales.

Si bien se trata de una medición privada más, no deja de ser una referencia a tomar en cuenta, sobre todo, luego del intríngulis del recambio en el Indec y la postergación del nuevo IPC. Al respecto, vale recordar que el IPC de enero pasado, que dio 2,9% a nivel nacional tuvo en la región Noreste y Cuyana valores superiores del 3,8% y 3% respectivamente. Mientras que la Pampeana y la Patagónica estuvieron dentro del promedio nacional y tanto CABA como Noroeste estuvieron por debajo, con el 2,8%.