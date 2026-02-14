El consumo arrancó 2026 estancado y sin motor claro para la recuperación.

El consumo en Argentina arrancó 2026 sin señales claras de recuperación . Un informe privado advirtió que el gasto de los hogares se mantuvo prácticamente estancado en enero, con una suba mensual mínima.

Según el relevamiento, el consumo creció apenas 0,1% respecto a diciembre, lo que refleja una economía sin impulso interno y con demanda todavía débil.

La situación es más compleja cuando se analiza en términos interanuales. El consumo registró una baja del 1,5% frente a enero del año pasado, confirmando que la recuperación todavía no logra consolidarse.

El dato refuerza la idea de que, pese a cierta desaceleración inflacionaria, el poder adquisitivo sigue golpeado y limita la reactivación del mercado interno.

Entre los rubros más afectados aparecen indicadores sensibles del gasto cotidiano. La compra de autos frenó una racha prolongada de crecimiento, mientras que el consumo de carne vacuna registró caídas marcadas.

Estos datos suelen ser utilizados como termómetro del nivel de actividad, ya que reflejan tanto decisiones de inversión familiar como consumo masivo.

Sin un motor claro para la expansión

El informe advierte que no hay actualmente un sector capaz de traccionar la recuperación del consumo. La falta de salarios reales en alza y el crédito todavía limitado aparecen como los principales obstáculos.

En ese contexto, los analistas sostienen que el crecimiento dependerá de mejoras sostenidas en ingresos y financiamiento, dos variables que aún no muestran un cambio estructural.