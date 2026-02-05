Sorpresas en un estudio de consumo por comercio electrónico: la ciencia, K-Pop y Starlink entre lo más buscado

La plataforma Mercado Libre presentó su informe Meli Trends sobre lo que los argentinos buscan en la plataforma de comercio electrónico . Y, aunque queda claro que hay rubros que se mantienen constantemente entre los más elegidos, como los electrónicos, las tendencias sociales del momento marcan también las pautas de consumo .

Durante el año 2025, sobresalieron algunas marcas o productos que estuvieron en la agenda pública periodística y de redes sociales. Entre ellas el kit de internet de Starlink, diversos elementos ligados a la ciencia de la mano de la expedición del Conicet en el fondo del mar, el producto estrella gastronómico que fue el pistacho y los elementos de merchandising del fenómeno cultural que apasiona a los adolescentes: el K-Pop coreano.

El kit de internet de Starlink se destacó entre los más de 1.000 millones de ítems tecnológicos buscados y se convirtió en el producto más deseado del año, con 2,8 millones de búsquedas. En tanto, el estreno de Demon Hunters en junio impulsó el boom del K-pop, con 15,7 millones de búsquedas de, entre otros artículos, disfraces, figuritas, stickers y perfumes.

El estreno de la película live action de Lilo & Stich generó, por su parte, 2,4 millones de búsquedas entre los meses de junio y agosto, con foco en pijamas, peluches, lleveros y fundas de celulares.

“Los datos nos muestran claramente que el consumo también se explica por su vínculo a experiencias y fenómenos culturales”, aseguró Adrián Ecker, Country Manager de Argentina de Mercado Libre.

El chocolate de Dubai es una barra de chocolate rellena de kadayif y pistacho.

El fenómeno de la expedición del Conicet y la estrella culona

Uno de los datos más llamativos fue el de las búsquedas de elementos ligados a la ciencia. La expedición del Conicet al fondo del mar Argentino tuvo un fuerte impacto mediático lo que se trasladó a las búsquedas en la plataforma. Los argentinos buscaron 1,2 millones de veces la palabra telescopio y 1,1 millones microscopio, además de 305.000 búsquedas de juegos de ciencia y 43.000 de la famosa estrella de mar denominada popularmente como la "estrella culona".

El estreno de la serie El Eternauta también tuvo repercusiones en el consumo. Los internautas buscaron 675.000 veces artículos relacionados a la puesta en escena del cómic argentino.

En el rubro gastronomía, el pistacho se llevó todos los premios. Hubo 1,2 millones de búsquedas relacionadas a este fruto seco y otras 500.000 relacionadas al chocolate Dubai.

estrella culona

Entre los artículos tecnológicos, además del kit de Starlink, aparecen auriculares inalámbrcos Xiaomi con 2,3 millones de búsquedas, el celular Samsung Galaxy A15 con 1,8 millones y la Notebook Exo Smart con 1,5 millones.

Mención aparte para los sillones gamers que registraron más de 67,5 millones búsquedas, sumadas a otras 5 millones de sillas gamers.

Artículos argentinos

Destacaron en los rubros que tienen que ver con la "argentinidad" 5,5 millones de búsqueda de alfajores (con Rasta, Guaymallén y Havanna liderando), 2,8 de guitarras y 10 millones en mates.