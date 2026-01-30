Consumo fantasma: qué electrodomésticos conviene desenchufar cuando no se usan

Muchos electrodomésticos consumen energía aunque estén apagados. Desenchufarlos cuando no se usan ayuda a ahorrar luz y cuidar el hogar.

Muchos electrodomésticos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Este gasto se conoce como consumo fantasma o en stand by. A largo plazo, impacta en la factura de luz y en el cuidado del ambiente. Por eso, desenchufar ciertos equipos cuando no se usan puede marcar la diferencia.

¿Qué electrodomésticos conviene desenchufar? El televisor es uno de los principales responsables del consumo innecesario. Aunque esté apagado, sigue usando energía si permanece enchufado. Lo mismo ocurre con decodificadores, consolas de videojuegos y equipos de audio. Desenchufarlos cuando no se utilizan ayuda a reducir el gasto mensual.

El microondas también consume electricidad en reposo, sobre todo por el reloj digital. Si no se usa varias veces al día, conviene desenchufarlo. Las cafeteras eléctricas y pavas eléctricas entran en el mismo grupo. Son aparatos de uso puntual y no necesitan estar conectados todo el tiempo.

Hay espacios que no proporcionan una ubicación segura del microondas. Foto: Shutterstock El microondas es un electrodoméstico que genera consumo fantasma. Shutterstock Las computadoras, notebooks y cargadores de celulares continúan consumiendo energía si quedan enchufados. Incluso cuando no hay ningún dispositivo conectado. Desenchufar los cargadores es una de las formas más simples de ahorrar electricidad en casa.

En cambio, la heladera y el freezer no deben desenchufarse. Están diseñados para funcionar de manera continua y conservar los alimentos. El lavarropas y el lavavajillas pueden desenchufarse cuando no se usan, especialmente si no se realizan lavados diarios.