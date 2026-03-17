Aries, Leo y Sagitario: estos signos te agotan y drenan la energía

Por qué Aries, Leo y Sagitario siempre terminan agotados con estas personas. Los signos que convierten la vida de Aries, Leo y Sagitario en un caos.

Aries, Leo y Sagitario tienen algo en común: son signos de fuego con una energía que pocas personas logran seguir. Pero esa misma intensidad los hace vulnerables a un tipo específico de persona. No es mala suerte ni coincidencia. Es compatibilidad energética. Y cuando el vínculo no funciona, el desgaste aparece.

Signos que no te convienen Aries vive en movimiento. No se queda atascado en el mismo problema dos veces. Por eso la persona que más lo agota es la que vive en la queja constante, la que ve obstáculos en todo y tiene una excusa para cada cosa. Esa energía pesada frena a Aries en seco. Los signos que menos le convienen son Cáncer, Piscis y Capricornio, por su tendencia al drama o la rigidez.

signos 3 Leo necesita brillo propio y espacio para mostrarlo. Lo que más lo drena es la competencia disfrazada de amistad. Esa persona que nunca celebra sus logros, que minimiza sus éxitos o que se incomoda cuando Leo brilla. Es un desgaste silencioso pero constante. Los signos que menos le suman son Escorpio, Tauro y Acuario, por su tendencia al control o la frialdad emocional.