Escapadas de verano cerca de Mendoza sin gastar de más

El verano es ideal para disfrutar destinos naturales cerca de Mendoza. Paisajes únicos, aire libre y actividades para disfrutar sin gastar de más.

Viajar cerca de Mendoza es una buena opción para quienes buscan naturaleza y aventura en verano sin un gran presupuesto. La provincia ofrece paisajes variados y muchas actividades al aire libre. En la mayoría de los casos, no es necesario pagar excursiones para disfrutar del entorno.

3 destinos para una escapada de verano cerca de Mendoza Uno de los destinos más accesibles es Uspallata. Este pueblo de montaña permite recorrer senderos, miradores y caminos históricos sin costo. Caminar por el valle y disfrutar del paisaje es una de sus principales propuestas. Además, cuenta con hospedajes sencillos a precios moderados.

Otro lugar ideal para las escapadas en verano es Potrerillos, especialmente en los alrededores del dique. Allí se puede pasar el día, hacer picnic y caminar por la costa del lago sin pagar una entrada. El contacto con la cordillera y el aire fresco lo convierten en una salida muy valorada durante el verano.

dique potrerillos sequia lago (3) El dique Potrerillos cuenta con playas habilitadas para bañarse este verano. Alf Ponce Mercado / MDZ Para quienes buscan algo diferente, el sur mendocino es el ideal. Malargüe es una alternativa económica y menos concurrida. La ciudad y sus alrededores ofrecen paisajes volcánicos, plazas y miradores de acceso libre. Muchas actividades se pueden hacer de forma independiente, lo que ayuda a reducir gastos.

Estos destinos permiten disfrutar de la aventura de forma simple. Caminatas, recorridos naturales y descanso al aire libre son los planes principales. Llevar comida, elegir transporte compartido y hospedarse en opciones básicas hace que el viaje sea más accesible.