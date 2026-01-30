Escapadas de verano cerca de Mendoza sin gastar de más
El verano es ideal para disfrutar destinos naturales cerca de Mendoza. Paisajes únicos, aire libre y actividades para disfrutar sin gastar de más.
Viajar cerca de Mendoza es una buena opción para quienes buscan naturaleza y aventura en verano sin un gran presupuesto. La provincia ofrece paisajes variados y muchas actividades al aire libre. En la mayoría de los casos, no es necesario pagar excursiones para disfrutar del entorno.
3 destinos para una escapada de verano cerca de Mendoza
Uno de los destinos más accesibles es Uspallata. Este pueblo de montaña permite recorrer senderos, miradores y caminos históricos sin costo. Caminar por el valle y disfrutar del paisaje es una de sus principales propuestas. Además, cuenta con hospedajes sencillos a precios moderados.
Te Podría Interesar
Otro lugar ideal para las escapadas en verano es Potrerillos, especialmente en los alrededores del dique. Allí se puede pasar el día, hacer picnic y caminar por la costa del lago sin pagar una entrada. El contacto con la cordillera y el aire fresco lo convierten en una salida muy valorada durante el verano.
Para quienes buscan algo diferente, el sur mendocino es el ideal. Malargüe es una alternativa económica y menos concurrida. La ciudad y sus alrededores ofrecen paisajes volcánicos, plazas y miradores de acceso libre. Muchas actividades se pueden hacer de forma independiente, lo que ayuda a reducir gastos.
Estos destinos permiten disfrutar de la aventura de forma simple. Caminatas, recorridos naturales y descanso al aire libre son los planes principales. Llevar comida, elegir transporte compartido y hospedarse en opciones básicas hace que el viaje sea más accesible.
Organizar la escapada con anticipación es clave para ahorrar. Evitar fines de semana largos y priorizar actividades gratuitas marca la diferencia. Así, es posible vivir la naturaleza cerca de Mendoza y disfrutar del verano sin gastar de más.