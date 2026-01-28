No gastes de más: cómo mejorar la alimentación y ahorrar dinero

Comer mejor no tiene por qué ser caro. Con algunos cambios simples en la compra y la cocina, es posible mejorar la alimentación y ahorrar dinero todos los días.

Comer mejor no tiene por qué ser caro. Con algunos cambios simples en la forma de comprar y cocinar, es posible mejorar la alimentación sin afectar el bolsillo. La clave está en planificar y elegir bien. Por eso, te dejamos algunos consejos para ahorrar dinero.

Cómo mejorar la alimentación y ahorrar dinero Un buen primer paso es organizar las comidas de la semana. Planificar evita compras impulsivas y reduce el desperdicio de alimentos. Saber qué vas a cocinar te ayuda a comprar solo lo necesario y aprovechar mejor cada ingrediente.

Elegir alimentos básicos y frescos también hace la diferencia. Verduras, frutas de estación, legumbres, arroz, fideos y huevos suelen ser más económicos y nutritivos. Además, permiten preparar muchas comidas distintas sin gastar de más.

Cocinar en casa es otra forma efectiva de ahorrar. Preparar platos simples evita el gasto en comidas listas o delivery, que suelen ser más caros y menos saludables. Cocinar en cantidad y guardar porciones para otros días también ayuda.

Estos son los alimentos que no pueden faltar en tu alimentación Foto: Archivo Cómo mejorar la alimentación y ahorrar dinero Es importante leer las etiquetas y no dejarse llevar solo por la publicidad. Muchos productos ultraprocesados son más caros y aportan menos nutrientes. En cambio, los alimentos con pocos ingredientes suelen ser mejores y más económicos.