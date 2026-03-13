Qué fruta recomiendan los nutricionistas para estimular la memoria

Los arándanos son una fruta rica en antioxidantes que, según nutricionistas, puede ayudar a estimular la memoria y proteger las células del cerebro.

La alimentación tiene un papel importante en el funcionamiento del cerebro. Algunos alimentos aportan nutrientes que ayudan a la memoria, la concentración y el aprendizaje. Entre ellos, los nutricionistas suelen destacar a una fruta en particular por sus beneficios para la salud cerebral: los arándanos.

Los arándanos contienen una gran cantidad de antioxidantes, especialmente flavonoides. Estos compuestos ayudan a proteger las células del cerebro del daño provocado por el estrés oxidativo. Con el tiempo, este proceso puede afectar la memoria y otras funciones cognitivas.

Diversos estudios en nutrición y salud cerebral sugieren que el consumo frecuente de frutos rojos puede estar relacionado con un mejor rendimiento de la memoria. Los antioxidantes presentes en los arándanos también favorecen la comunicación entre las neuronas, algo clave para el aprendizaje y la retención de información.

Además, esta fruta aporta vitamina C, vitamina K y fibra. Estos nutrientes ayudan al organismo de diferentes maneras, como fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la circulación. Una buena circulación sanguínea es fundamental para que el cerebro reciba oxígeno y nutrientes.

Otro punto a favor de los arándanos es que son fáciles de incorporar a la dieta diaria. Se pueden comer solos como colación, agregar al yogur, a los cereales o a los licuados. También se utilizan en ensaladas y preparaciones dulces.