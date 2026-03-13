A más de tres décadas: así luce hoy Laura de ¡Grande Pá!

María Leal es quien se puso en la piel de Laura en la exitosa telenovela de los '90, ¡Grande Pá!. Se emitió por Telefe.

¡Grande Pá! fue una telenovela muy popular en la Argentina en la década de los '90. Estrenada en 1991 por Telefe, la ficción combinaba comedia y drama en la historia de un viudo que debía sacar adelante a sus tres hijas con la ayuda de una trabajadora que se convierte en parte de la familia.

La serie se mantuvo al aire hasta 1994 y marcó récords de audiencia para la televisión argentina. Además de sus protagonistas adultos, el elenco incluyó a varios jóvenes actores que quedaron en la memoria colectiva como “las chancles”: Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue.

Tras más de 30 años, la mayoría de los protagonistas siguen vivos y muchos continuaron con sus carreras artísticas o emprendieron otros caminos. Una de las que sobresalió fue María Leal, quien interpretó a Laura, la trabajadora doméstica que se convierte en un apoyo fundamental para la familia. Su personaje era cariñoso, responsable y cercano a las hijas del viudo, y ayudaba a resolver conflictos con paciencia y humor.

María Leal nació el 5 de junio de 1948 en Buenos Aires. Desde muy joven se dedicó a la actuación. Comenzó su carrera en televisión a fines de los años 60 con papeles en telenovelas y ciclos como Alta comedia, y con el tiempo se fue consolidando como una figura querida en la pantalla chica argentina. Su trabajo abarcó televisión, cine y teatro, y con los años también se destacó como conductora en ciclos juveniles.

En la actualidad tiene 78 años.