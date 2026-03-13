El asombroso tesoro de la Revolución Rusa que estuvo escondido durante más de 100 años

Durante una obra en Rusia, arqueólogos encontraron un tesoro oculto desde los años convulsos que siguieron al derrumbe del imperio zarista.

El tesoro apareció durante una excavación en una casa histórica de Torzhok y sorprendió por la cantidad de monedas de oro halladas.

A veces los hallazgos más impactantes no aparecen en grandes expediciones, sino en trabajos cotidianos. Eso fue lo que ocurrió en la ciudad rusa de Torzhok, donde una excavación vinculada a la construcción de una casa sacó a la luz un tesoro que había permanecido oculto durante más de un siglo.

Según informó el Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias, el hallazgo se produjo en 2025, mientras especialistas investigaban los cimientos de una vivienda histórica antes del inicio de una nueva obra. En medio de esa tarea encontraron una vasija de barro rota, del tipo conocido como candyushka, que guardaba 409 monedas de oro del antiguo Imperio ruso.

El tesoro estaba compuesto por 387 monedas de 10 rublos, 10 de 5 rublos, 10 de 15 rublos y dos de 7,5 rublos, acuñadas entre 1848 y 1911. La mayor parte pertenece al reinado de Nicolás II, el último zar de Rusia, aunque también aparecieron piezas de etapas anteriores, correspondientes a Nicolás I y Alejandro III.

image Los arqueólogos creen que el tesoro fue ocultado en los años de la Revolución Rusa y nunca pudo ser recuperado por su dueño. Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias Los arqueólogos creen que ese tesoro fue escondido durante la Revolución Rusa de 1917 o poco después, en un contexto marcado por la inestabilidad política y social. La hipótesis es que su dueño lo ocultó con la intención de recuperarlo más adelante, pero nunca pudo volver a buscarlo.

El valor original del conjunto era de 4.070 rublos oro, una suma muy importante para la época. Llevada a valores actuales, la colección podría superar los 500.000 dólares, lo que convierte al hallazgo en uno de los descubrimientos recientes más llamativos vinculados al período final del imperio zarista.