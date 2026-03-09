Un informe alerta que hay poco margen para que bajen las tasas de interés

Las tasas de interés en pesos no cuentan con margen para nuevas reducciones en el corto plazo, de acuerdo a un informe privado, debido a la persistencia de la inflación, proyectada entre 2,5% y 2,6% mensual para el primer trimestre, y a la estabilidad de factores externos como el riesgo país, que se ubicó en torno a los 550 puntos básicos, y la tasa de Estados Unidos.

Según un trabajo de la Fundación Mediterránea, elaborado por el economista Maximiliano Gutiérrez, el actual esquema monetario genera una elevada volatilidad en los rendimientos financieros debido a la divergencia entre un Banco Central expansivo, que inyecta pesos al comprar divisas, y un Tesoro contractivo que los absorbe.

Según el análisis, "esta incertidumbre actúa como un costo adicional, imponiendo a las tasas un piso más elevado del que resultaría en un escenario de mayor previsibilidad".

En el documento se explica que la estrategia oficial se define por la necesidad de mantener rendimientos reales positivos para evitar una salida hacia el dólar, que goza de cierta pax cambiaria desde que comenzó el año.

Por otra parte, el estudio sostiene que la dinámica de las licitaciones de deuda del Tesoro también condiciona la liquidez del sistema.

Al respecto, el artículo apunta que "cada vez que el Tesoro logró un rollover superior al 100%, 'seca' la plaza e impulsa al alza la caución", que es el termómetro de la tasa a muy corto plazo.

Por otra parte, la persistencia de los precios actúa como un freno adicional. Gutiérrez sostiene en el texto que "el espacio para reducir los rendimientos nominales es acotado, dada la necesidad de mantener tasas de interés reales positivas".

Según consideró, el esquema de "rienda corta" en la política monetaria se mantendría hasta que se verifique un quiebre sostenible en la tendencia inflacionaria.