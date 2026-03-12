Con mayor liquidez en la plaza, la city espera que el Tesoro renueve el 100% de los vencimientos

Este jueves, el Tesoro enfrenta vencimientos que ascienden a $9,6 billones en lo que será la primera subasta de marzo.

El Tesoro enfrenta la primera licitación de marzo por vencimientos que asciende a $9,6 billones. El equipo económico ofrecerá un amplio menú de instrumentos y el mercado espera consiga un rollover del 100% o más, debido a la mayor liquidez que actualmente corre en la plaza.

Este escenario de una liquidez holgada en el mercado, los inversores esperan que el Tesoro renueve el 100% de los vencimientos y así absorber pesos, algo que puede tensionar nuevamente el nivel de tasas. Esta estrategia sería contraría a la anterior subasta, donde la Secretaría de Finanzas decidió inyectar pesos y bajas las tasas de interés.

Esto se da en un contexto donde las tenencias en pesos del Tesoro depositadas en el BCRA se ubicaron en $4,38 billones. "Al sumar estos depósitos con la liquidez canalizada vía repos a 1 día, estimamos que el denominado stock de 'pesos no regulados' ascendió a aproximadamente $7,28 billones al cierre de ayer. Este nivel se posiciona muy por encima de los mínimos absolutos, en pesos de hoy, de $2,58 billones registrados el 21 de enero y representa, además, el mayor registro desde el 16 de diciembre", destacó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Luis Caputo encabezó un congreso de pymes El Tesoro debió convalidar tasas muy elevadas en la licitación en pesos este martes, y los analistas auguran que el movimiento de tasas continuará en los próximos días. Archivo Y agregó: "Este volumen de liquidez configura un colchón más que relevante para sostener condiciones monetarias holgadas. Bajo este marco, el Tesoro contaría con margen suficiente para alcanzar un rollover del 100% sin necesidad de convalidar primas elevadas respecto del mercado secundario".

Por otra parte, el Tesoro volverá a licitar deuda en dólares a través del Bonar AO27 por un monto máximo de US$150 millones, que podría extenderse a US$100 millones extras en la subasta de mañana en el mercado secundario. Con este título, el equipo económico busca captar financiamiento para hacerle frente a los pagos que debe hacerle a los bonistas en julio por alrededor de US$4.000 millones. La clave serrá la tasa que consiga el ministro de Economía, Luis Caputo, para captar esos dólares.