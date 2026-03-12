Alertan por la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia: el Brent roza los US$100

Tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz , los precios internacionales del petróleo se recalientan y vuelven a subir este jueves cerca de un 10% y rozan los US$100 nuevamente. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) encendió las alarmas y alertó que la escalada del conflicto llevó a la mayor interrupción del suministro de crudo de la historia.

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este jueves, trepando hasta un 10% y regresando a la zona de los US$100, impulsados por la ofensiva de Irán en el Estrecho de Ormuz que marca un recrudecimiento en la guerra con Estados Unidos e Israel.

El Brent , referencia para Europa, llegó a 101 dólares por barril durante eta jornada, para luego bajar levemente a US$98. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 4,6% y alcanza los 91 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, pese a la rebaja de su precio en las últimas jornadas, que ahora se ve interrupida al retomar la senda alcista y cotizar cerca de sus máximos del año.

Esta nueva presión sobre los precios del petróleo responde al ataque iraní a buques en el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, que se encuentra bloqueada por Irán.

Así, el temor a una extensión del conflcito que siga afectando la circulación del petróleo vuelven a presionar los precios del crudo pese al plan de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia. El organismo internacional cuenta con 32 países que pusieron crudo de sus reservas, pero Irán advierte que el valor igual llegaría a US$200.

Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, en un intento por estabilizar la oferta global de crudo.

El mayor corte de suministro de petroléo de la historia

La AIE encendió las alarmas y alertó que el conflicto en Medio Oriente llevó a la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia moderna.

Según el último informe del organismo, durante marzo, el suministro mundial se vio reducido en 8 millones de barriles diarios, como consecuencia directa del bloqueo en el estrecho de Ormuz.