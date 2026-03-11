Aerolíneas Argentinas sube los pasajes por el alza del petróleo: cuánto costará volar

Aerolíneas Argentinas aplicará un "recargo por combustible" temporal debido al incremento del precio del crudo a nivel mundial.

El impacto de la volatilidad en el mercado energético global llegó al sector aerocomercial local. Aerolíneas Argentinas anunció oficialmente que implementará un recargo por combustible en el precio de sus pasajes, una medida que responde directamente al encarecimiento del petróleo y su derivado directo, el Jet Fuel.

La decisión de la compañía se alinea con la tendencia de otras firmas del sector que buscan mitigar el aumento de los costos operativos ante la suba del barril de crudo.

Cuánto aumentan los pasajes de Aerolíneas Argentinas Según el comunicado emitido por la empresa, el recargo se aplicará por tramo y variará según el destino del pasajero. Los nuevos valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Vuelos de cabotaje: Se aplicará un cargo fijo de $7.500 por tramo .

Vuelos regionales e internacionales: El recargo oscilará entre los USD 10 y los USD 50 por tramo, dependiendo de la distancia y el destino final. “Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación, Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, explicaron desde la aerolínea.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas se suspendió por el conflicto en Venezuela. Foto: NA NA Una medida "temporal" bajo monitoreo Desde la empresa subrayaron que este incremento no es definitivo, sino que posee un carácter transitorio. La duración de este recargo extra estará sujeta a la evolución del mercado energético internacional.