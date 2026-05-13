Morosidad bancaria: las últimas novedades de una tendencia preocupante

El tema de la mora bancaria, del cual MDZ ya advirtiera en junio del año pasado, sigue siendo una inquietud, no solo para individuos, familias y empresas, sobre todo pymes, sino también para los propios bancos y el Gobierno.

Con menores recursos disponibles para otros destinos, ya que las cuotas de los préstamos se llevan una porción importante de los ingresos familiares, y menor oferta crediticia, difícil que el motor del crédito impulse el alicaído nivel de consumo, como desea el Gobierno.

Dado que las estadísticas oficiales tienen un rezago de dos meses recurrimos a un procesamiento privado de los datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la CENDEU, actualizados para ver cómo evolucionó el nivel en marzo pasado.

Y, según estimaciones de 1816, una vez más subió la irregularidad del crédito de las entidades financieras. Cabe señalar que para medir la irregularidad toman la deuda con atraso de al menos 90 días, es decir, desde la denominada “Situación 3” en adelante, en línea con lo que hace el BCRA.

De acuerdo con estas estimaciones privadas, la mora de familias aumentó desde 11,2% en febrero hasta 11,5% en marzo, la mora de empresas pasó de 2,9% a 3,1% y la mora total del sector privado creció de 6,7% a 7%.

En el caso particular de las familias, la mora con entidades financieras subió por decimoséptimo mes consecutivo y alcanzó un nuevo récord desde 2004. Vale recordar que la irregularidad en el crédito a hogares era de apenas 2,5% en octubre 2024, de modo que se multiplicó por casi 5 en menos de un año y medio, pese a que el PBI subió en el período (un 1,8% entre octubre 2024 y febrero 2026, según el INDEC). ¿Cómo se explica?

El impacto de la inflación

La postura oficial, que planteó el titular del BCRA, Santiago Bausili, hace unos días en una conferencia en la EXPO EFI, es que aumentaron tanto los préstamos en tan poco tiempo que “la primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas, sin saber a quién se les estaba prestando el dinero. Ese proceso de aprendizaje enfrentó el shock de tasas de interés del año pasado, que exacerbó el desafío.

“Los datos de crédito sobre PBI reflejan que efectivamente aumentaron muchísimo los préstamos en muy poco tiempo (en el segundo semestre 2024 y el primer semestre de 2025), pero no deja de llamar la atención que la mora sea ahora tanto más elevada que la que había en otros momentos de las últimas décadas, en los que el crédito también representaba alrededor del 12% del PBI, como en la actualidad”, señalan los analistas de 1816.

En este sentido, la consultora vuelve a insistir en que hay un fenómeno novedoso en la economía local, en el que el PBI crece, pero le cuesta derramar en amplios sectores de la sociedad (los datos de salarios y empleo sugieren exactamente lo mismo).

¿Llega el pico?

Pero según el relevamiento, no todas son pálidas, ya que el dato de marzo tiene un lado positivo y es que la mora de hogares con entidades financieras subió solo 0,3 puntos mes contra mes (de 11,2% a 11,5%), de modo que se trata del incremento más pequeño en 12 meses.

“Esto permite ilusionarse con que finalmente la morosidad haga su pico en el segundo trimestre. La expectativa de que la inflación se desacelere significativamente en el segundo respecto al primero, en caso de materializarse, podría ayudar a que esto ocurra (aunque no es totalmente obvio: hay que asumir que es o implicaría un incremento en los salarios reales y que ese efecto sería más relevante que el hecho de que las cuotas de los préstamos se licuarían menos en el segundo trimestre)”, arriesgan.

Otro aspecto que destaca el relevamiento es que a pesar que se desaceleró el ritmo de crecimiento de la mora, la amplia mayoría de las entidades financieras tuvieron un incremento en la irregularidad de hogares en marzo, como había pasado en enero y febrero.

Préstamos a familias

“De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias (que explican, en conjunto, más del 96% del crédito), calculamos que en 24 la mora subió en marzo”, estima 1816.

A nivel agregado, los datos de la CENDEU también muestran que en marzo también continuó subiendo la mora en los créditos a hogares de entidades no financieras, que alcanzó el 30,1% en marzo versus 29% en febrero, según los datos históricos revisados.

Así las financiaciones totales de entidades no financieras a familias representaron en marzo el 17% del total de préstamos a familias si se suman entidades financieras y no financieras.

Mirando hacia adelante, en este contexto de alta morosidad, en abril los préstamos en pesos al sector privado cayeron punta a punta en términos reales por cuarto mes consecutivo, reflejo de varias cosas, incluyendo el hecho de que continúa costando mucho que desciendan las tasas activas.

Por ejemplo, la tasa de préstamos personales de entidades financieras promedió 68,3% en los primeros dos días hábiles de mayo, prácticamente lo mismo que en enero y febrero, meses en los que la tasa overnight todavía operaba con altísima volatilidad.

Tasas y encajes

“Las tasas activas tan altas (y, en consecuencia, la lentitud que tiene el crédito en pesos para recuperarse) puede tener varias explicaciones, pero nos quedamos con dos: por un lado, dada la morosidad, los prestamistas se cubren prestando solamente a tasas elevadas, y por otro lado, pese a que las tasas cortas están notablemente estables desde hace dos meses y medio, al no haberse modificado el régimen monetario de “tasa endógena”, sigue siendo difícil prever cómo evolucionarán las tasas en el futuro”, señala la consultora.

Es cierto que, al flexibilizar los encajes diarios, el BCRA hizo algo concreto para reducir la volatilidad diaria, pero no hay nada que les ponga techo a los rendimientos diarios si por cualquier razón (como podría ser una licitación del Tesoro con mucho “rollover” y/o ventas de bonos “dólar linked” del BCRA para controlar al tipo de cambio) vuelven a aparecer presiones alcistas.

Hay que “recordar que el BCRA relanzó los Pases activos, pero la tasa de esos Pases se hace al promedio de lo operado diariamente en la rueda REPO + 500 puntos básicos. En otras palabras, es incorrecto decir que volvió el corredor de tasas de interés; lo que hay en realidad es una especie de ventanilla de liquidez para el sistema al final del día”, considera 1816.