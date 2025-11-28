Probá hoy mismo esta receta de galletas de calabaza y semillas de girasol
Una receta completa: galletas de calabaza y semillas de girasol que combinan textura, sabor y nutrición. Ideales para desayunos y meriendas saludables.
Las galletas caseras siempre salvan una merienda, y esta receta combina ingredientes nutritivos con una preparación súper simple. La calabaza aporta humedad natural y un dulzor suave que reduce la necesidad de agregar endulzantes. Ideales para quienes buscan una opción casera, rica y práctica para acompañar el mate o llevar al trabajo.
Rinde: 12 galletas medianas
Ingredientes para unas galletas perfectas
-
1 taza de puré de calabaza cocida.
1 taza de avena fina.
2 cucharadas de lino molido.
3 cucharadas de semillas de girasol.
2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.
2 cucharadas de aceite neutro.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 pizca de canela.
1 pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl, mezclá el puré de calabaza con la miel, el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
2. Sumá la avena, el lino molido, la canela y la pizca de sal. Integrá bien.
3. Agregá las semillas de girasol y mezclá para distribuirlas de manera pareja.
4. Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que el lino y la avena absorban humedad.
5. Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una placa o usá papel manteca.
6. Formá bolitas con una cuchara y aplastalas suavemente para dar forma de galleta.
7. Horneá entre 15 y 18 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente doradas.
8. Dejá enfriar completamente antes de desmoldar.
Esta receta se inspira en métodos de repostería natural donde la calabaza reemplaza manteca y huevos. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético por hasta 4 días, o freezalas por un mes sin perder textura. ¡Perfectas para tener siempre a mano!.