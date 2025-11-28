Presenta:

Probá hoy mismo esta receta de galletas de calabaza y semillas de girasol

Una receta completa: galletas de calabaza y semillas de girasol que combinan textura, sabor y nutrición. Ideales para desayunos y meriendas saludables.

Candela Spann

Increíble y saludable: receta de galletas de calabaza y semillas de girasol.

Shutterstock

Las galletas caseras siempre salvan una merienda, y esta receta combina ingredientes nutritivos con una preparación súper simple. La calabaza aporta humedad natural y un dulzor suave que reduce la necesidad de agregar endulzantes. Ideales para quienes buscan una opción casera, rica y práctica para acompañar el mate o llevar al trabajo.

Rinde: 12 galletas medianas

Ingredientes para unas galletas perfectas

  • 1 taza de puré de calabaza cocida.

  • 1 taza de avena fina.

  • 2 cucharadas de lino molido.

  • 3 cucharadas de semillas de girasol.

  • 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.

  • 2 cucharadas de aceite neutro.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 pizca de canela.

  • 1 pizca de sal.

Súper naturales y deliciosas
Esta receta aprovecha el lino molido, que al hidratarse actúa como un aglutinante natural similar al huevo.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl, mezclá el puré de calabaza con la miel, el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.

2. Sumá la avena, el lino molido, la canela y la pizca de sal. Integrá bien.

3. Agregá las semillas de girasol y mezclá para distribuirlas de manera pareja.

4. Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que el lino y la avena absorban humedad.

5. Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una placa o usá papel manteca.

6. Formá bolitas con una cuchara y aplastalas suavemente para dar forma de galleta.

7. Horneá entre 15 y 18 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente doradas.

8. Dejá enfriar completamente antes de desmoldar.

Ideales para un snack nutritivo

Esta receta se inspira en métodos de repostería natural donde la calabaza reemplaza manteca y huevos. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético por hasta 4 días, o freezalas por un mes sin perder textura. ¡Perfectas para tener siempre a mano!.

