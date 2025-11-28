Probá hoy mismo esta receta de galletas de calabaza y semillas de girasol

Las galletas caseras siempre salvan una merienda, y esta receta combina ingredientes nutritivos con una preparación súper simple. La calabaza aporta humedad natural y un dulzor suave que reduce la necesidad de agregar endulzantes . Ideales para quienes buscan una opción casera, rica y práctica para acompañar el mate o llevar al trabajo.

1. En un bowl, mezclá el puré de calabaza con la miel , el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.

Esta receta aprovecha el lino molido, que al hidratarse actúa como un aglutinante natural similar al huevo.

2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.

2. Sumá la avena , el lino molido, la canela y la pizca de sal . Integrá bien.

3. Agregá las semillas de girasol y mezclá para distribuirlas de manera pareja.

4. Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que el lino y la avena absorban humedad.

5. Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una placa o usá papel manteca.

6. Formá bolitas con una cuchara y aplastalas suavemente para dar forma de galleta.

7. Horneá entre 15 y 18 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente doradas.

8. Dejá enfriar completamente antes de desmoldar.

Ideales para un snack nutritivo

Esta receta se inspira en métodos de repostería natural donde la calabaza reemplaza manteca y huevos. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético por hasta 4 días, o freezalas por un mes sin perder textura. ¡Perfectas para tener siempre a mano!.