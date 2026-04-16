¿Buscas un postre ligero? probá esta receta de tiramisú sin azúcar

Esta receta de tiramisú sin azúcar es perfecta para quienes buscan un postre clásico en versión más liviana. Con una textura cremosa y todo el sabor característico, este tiramisú se adapta a nuevos hábitos sin perder su esencia. Es una preparación ideal para disfrutar algo dulce , casero y equilibrado en cualquier ocasión especial.

Con esta receta podés disfrutar de todo su sabor

Con esta receta podés disfrutar de todo su sabor

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Queso crema — 400 gramos

Crema de leche — 250 mililitros

Huevos — 3 unidades (180 gramos)

Endulzante apto cocina — 120 gramos

Café fuerte — 250 mililitros

Vainillas sin azúcar — 200 gramos

Cacao amargo en polvo — 20 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear un tiramisú sin azúcar delicioso

1- Separar las claras de las yemas de los huevos.

2- Batir las yemas con el endulzante hasta lograr una mezcla cremosa.

3- Incorporar el queso crema y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Batir la crema de leche a medio punto e integrarla suavemente.

5- Batir las claras a nieve e incorporarlas con movimientos envolventes.

6- Remojar las vainillas sin azúcar en el café frío.

7- Colocar una capa de vainillas en una fuente.

8- Cubrir con una capa de la mezcla cremosa.

9- Repetir las capas y finalizar con crema.

10- Espolvorear con cacao amargo y llevar a la heladera al menos 4 horas antes de servir.

Receta de tiramisú sin azúcar Receta de tiramisú sin azúcar Shutterstock

De la cocina a la mesa

El tiramisú sin azúcar demuestra que se puede disfrutar de un clásico sin resignar sabor. Esta receta mantiene la cremosidad y el equilibrio entre el café y el cacao, pero adaptado a quienes buscan reducir el consumo de azúcar. Es ideal para preparar con anticipación, ya que el reposo mejora su textura y sabor. Se pueden sumar variantes como chocolate sin azúcar o un toque de licor opcional. Usar buenos ingredientes marca la diferencia en el resultado final. Es un postre elegante, fácil de hacer y perfecto para compartir en reuniones o momentos especiales. ¡Disfrutalo!.