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Facturas caseras: descubrí la receta para una merienda perfecta

Aprendé cómo hacer facturas tipo panadería con esta receta paso a paso, perfectas para la mediatarde.

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La receta de medialunas que te va a encantar.

La receta de medialunas que te va a encantar.

Shutterstock

Las medialunas ocupan un lugar privilegiado en la mesa argentina. Son mucho más que una simple factura, puesto que representan el desayuno de fin de semana o de la merienda compartida con mate o café. Sin embargo, lograr medialunas caseras implica respetar tiempos y procesos, especialmente el laminado de la masa, que es lo que genera esas capas finas y aireadas. No es una receta rápida, pero sí profundamente gratificante. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para la masa

  • 500 g de harina 000

  • 80 g de azúcar

  • 10 g de sal

  • 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)

  • 250 ml de leche tibia

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el hojaldrado

  • 200 g de manteca fría

Para pintar y terminar

  • 1 huevo (para pincelar)

  • 100 ml de agua

  • 100 g de azúcar (para almíbar)

Las medialunas están garantizadas en los desayunos de Casa Rosada y Olivos. Foto: Shutterstock
Prepará las medialunas más ricas con esta receta.

Prepará las medialunas más ricas con esta receta.

Paso a paso de la receta

  1. Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar hasta que espume.
  2. En un bowl mezclar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la vainilla y la levadura activada.
  3. Trabajar la masa hasta que esté lisa y suave.
  4. Tapar y dejar reposar 30 minutos en la heladera.
  5. Estirar la masa en forma de rectángulo, colocar la manteca fría en el centro y plegar como un sobre.
  6. Estirar y doblar la masa en tres partes. Repetir este proceso 2 o 3 veces, descansando en frío entre cada vuelta.
  7. Estirar la masa final y cortar triángulos.
  8. Enrollar desde la base hacia la punta, dándoles forma curva.
  9. Colocar en una bandeja y dejar leudar 1 hora hasta que dupliquen su tamaño.
  10. Pincelar con huevo batido.
  11. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta dorar.
  12. Hervir el agua con el azúcar y pincelar las medialunas apenas salgan del horno. ¡Y listo!

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