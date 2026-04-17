Facturas caseras: descubrí la receta para una merienda perfecta
Aprendé cómo hacer facturas tipo panadería con esta receta paso a paso, perfectas para la mediatarde.
Las medialunas ocupan un lugar privilegiado en la mesa argentina. Son mucho más que una simple factura, puesto que representan el desayuno de fin de semana o de la merienda compartida con mate o café. Sin embargo, lograr medialunas caseras implica respetar tiempos y procesos, especialmente el laminado de la masa, que es lo que genera esas capas finas y aireadas. No es una receta rápida, pero sí profundamente gratificante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
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500 g de harina 000
80 g de azúcar
10 g de sal
10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
250 ml de leche tibia
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el hojaldrado
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200 g de manteca fría
Para pintar y terminar
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1 huevo (para pincelar)
100 ml de agua
100 g de azúcar (para almíbar)
Paso a paso de la receta
- Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar hasta que espume.
- En un bowl mezclar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la vainilla y la levadura activada.
- Trabajar la masa hasta que esté lisa y suave.
- Tapar y dejar reposar 30 minutos en la heladera.
- Estirar la masa en forma de rectángulo, colocar la manteca fría en el centro y plegar como un sobre.
- Estirar y doblar la masa en tres partes. Repetir este proceso 2 o 3 veces, descansando en frío entre cada vuelta.
- Estirar la masa final y cortar triángulos.
- Enrollar desde la base hacia la punta, dándoles forma curva.
- Colocar en una bandeja y dejar leudar 1 hora hasta que dupliquen su tamaño.
- Pincelar con huevo batido.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta dorar.
- Hervir el agua con el azúcar y pincelar las medialunas apenas salgan del horno. ¡Y listo!