Facturas caseras: descubrí la receta para una merienda perfecta

Las medialunas ocupan un lugar privilegiado en la mesa argentina. Son mucho más que una simple factura, puesto que representan el desayuno de fin de semana o de la merienda compartida con mate o café. Sin embargo, lograr medialunas caseras implica respetar tiempos y procesos, especialmente el laminado de la masa, que es lo que genera esas capas finas y aireadas. No es una receta rápida, pero sí profundamente gratificante. ¡Manos a la obra!