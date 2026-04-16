Esta receta de pan de masa madre integral pasará a ser tu favorita

Receta de pan de masa madre integral, una opción casera, nutritiva y llena de sabor, ideal para sumar a la alimentación diaria con fermentación natural.

Candela Spann

Receta de pan de masa madre integral para que lo disfrutes a diario

Esta receta de pan de masa madre integral es ideal para quienes buscan un pan casero, nutritivo y lleno de sabor. Con una fermentación natural, este pan de masa madre logra una miga aireada y corteza crocante. Es una preparación perfecta para incorporar harinas integrales y disfrutar en el día a día.

Receta para lograr un pan de masa madre integral perfecto

Ingredientes (rinde 2 panes)

  • Harina integral — 500 gramos

  • Harina de trigo 000 — 200 gramos

  • Agua — 450 mililitros

  • Masa madre activa — 150 gramos

  • Sal — 10 gramos

Receta de pan de masa madre integral súper fácil

Paso a paso para crear un pan de masa madre integral delicioso

1- En un bowl grande, mezclar las harinas con el agua hasta integrar. Dejar reposar 30 minutos (autólisis).

2- Agregar la masa madre y mezclar bien hasta incorporar.

3- Sumar la sal y amasar suavemente hasta lograr una masa homogénea.

4- Dejar reposar la masa tapada durante 3 a 4 horas, realizando pliegues cada 30 minutos.

5- Dividir la masa y darle forma de pan.

6- Colocar en bannetones o bowls enharinados y dejar fermentar en heladera entre 8 y 12 horas.

7- Precalentar el horno a 230 °C con una olla o bandeja dentro.

8- Hacer cortes sobre la superficie del pan de masa madre integral.

9- Hornear con vapor (o en olla tapada) durante 20 minutos, luego destapar y cocinar 20 minutos más.

10- Dejar enfriar completamente antes de cortar.

De la cocina a la mesa

El pan de masa madre integral es una opción saludable y sabrosa para incorporar a la alimentación diaria. Esta receta destaca por su fermentación lenta, que mejora la digestibilidad y potencia el sabor del pan. La combinación de harina integral y fermento natural aporta textura, aroma y una corteza crujiente irresistible. Además, permite conservar el pan por más tiempo sin aditivos. Es ideal para acompañar comidas, hacer tostadas o sandwiches. Prepararlo en casa lleva tiempo, pero el resultado vale la pena. Es una forma de volver a lo artesanal y disfrutar un producto auténtico. ¡Delicioso!.

