Maravillosa receta de flan de calabaza, el postre que conquista en un bocado
Un postre cremoso, dorado y lleno de sabor casero. Esta receta de flan de calabaza es ideal para los días frescos, cuando se antoja algo dulce y reconfortante.
Este flan de calabaza es un postre suave, aromático y con un color dorado irresistible. Una receta perfecta para compartir en familia. Su textura cremosa y su sabor levemente especiado lo convierten en una alternativa casera, económica y distinta al flan tradicional. Una cucharada y te enamorás.
Rinde 6 porciones
Ingredientes para un flan perfecto
Para el flan:
350 g puré de calabaza cocida.
400 ml leche.
3 huevos.
120 g azúcar.
1 cdita esencia de vainilla.
1/2 cdita canela en polvo (opcional).
Para el caramelo:
120 g azúcar.
3 cdas agua.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Prepará el caramelo colocando el azúcar y el agua en una sartén a fuego medio hasta lograr color ámbar. Vertélo rápido en una flanera o moldes individuales, cubriendo la base.
2. Mezclá el puré de calabaza, la leche, el azúcar, los huevos, la vainilla y la canela. Podés usar licuadora o mixer para una textura más fina.
3. Volcá la mezcla sobre el caramelo ya solidificado.
4. Cociná a baño María en horno moderado (160–170 °C) durante 55 a 65 minutos, hasta que al mover el molde el centro esté firme pero tembloroso.
5. Enfriá a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.
Conservá el flan en heladera hasta 4 días, siempre bien tapado. Si querés una textura más liviana, reemplazá parte de la leche por crema. En algunos recetarios antiguos, la calabaza se endulzaba con miel o melaza, ya que el azúcar era considerada un ingrediente de lujo reservado para ocasiones especiales. ¡Y a disfrutar!.