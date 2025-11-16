Presenta:

Maravillosa receta de flan de calabaza, el postre que conquista en un bocado

Un postre cremoso, dorado y lleno de sabor casero. Esta receta de flan de calabaza es ideal para los días frescos, cuando se antoja algo dulce y reconfortante.

Candela Spann

Este flan de calabaza es un postre suave, aromático y con un color dorado irresistible. Una receta perfecta para compartir en familia. Su textura cremosa y su sabor levemente especiado lo convierten en una alternativa casera, económica y distinta al flan tradicional. Una cucharada y te enamorás.

Rinde 6 porciones

Ingredientes para un flan perfecto

Para el flan:

  • 350 g puré de calabaza cocida.

  • 400 ml leche.

  • 3 huevos.

  • 120 g azúcar.

  • 1 cdita esencia de vainilla.

  • 1/2 cdita canela en polvo (opcional).

Para el caramelo:

  • 120 g azúcar.

  • 3 cdas agua.

Su textura es suave y se desarma en tu boca
La receta tiene raíces muy antiguas: ya en la época romana se preparaban flanes con vegetales dulces, incluidos los zapallos.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

1. Prepará el caramelo colocando el azúcar y el agua en una sartén a fuego medio hasta lograr color ámbar. Vertélo rápido en una flanera o moldes individuales, cubriendo la base.

2. Mezclá el puré de calabaza, la leche, el azúcar, los huevos, la vainilla y la canela. Podés usar licuadora o mixer para una textura más fina.

3. Volcá la mezcla sobre el caramelo ya solidificado.

4. Cociná a baño María en horno moderado (160–170 °C) durante 55 a 65 minutos, hasta que al mover el molde el centro esté firme pero tembloroso.

5. Enfriá a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.

Listo para disfrutarlo en familia
La calabaza potencia el color del flan sin usar colorantes: aporta tonos dorados intensos que lo hacen más tentador en fotos.

Conservá el flan en heladera hasta 4 días, siempre bien tapado. Si querés una textura más liviana, reemplazá parte de la leche por crema. En algunos recetarios antiguos, la calabaza se endulzaba con miel o melaza, ya que el azúcar era considerada un ingrediente de lujo reservado para ocasiones especiales. ¡Y a disfrutar!.

