Presenta:

Estilo

|

Receta

La receta más rica de postre express de yogur con frutas y crocante

Los días de calor requieren postres frescos y fáciles de hacer. Probá con esta receta de yogur con frutas que te va a encantar.

MDZ Estilo

Prepará este postre fresco, ideal para los días de calor.&nbsp;

Prepará este postre fresco, ideal para los días de calor. 

Los postres de verano piden ser ligeros y, por supuesto, frescos. Por lo que, en esta ocasión, te damos una receta de yogur bien cremoso, con frutas y un toque crocante. Se arma en capas, queda lindo y salva cualquier antojo sin encender nada, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 1 pote grande de yogur natural o griego

  • 1 taza de frutas frescas (mango, durazno, frutilla o mezcla)

  • 3 cdas de granola o frutos secos

  • 1 cda de miel o azúcar

shutterstock_1955049547-scaled
La receta de yogur con frutas más rica. Se puede comer con todo mezclado, pero en capas queda mejor.

La receta de yogur con frutas más rica. Se puede comer con todo mezclado, pero en capas queda mejor.

Paso a paso de la receta:

  1. Cortás las frutas en cubitos.

  2. Endulzás el yogur con miel o azúcar.

  3. Armás capas: yogur, frutas, crocante.

  4. Repetís hasta completar el vaso.

  5. Enfriás 10 minutos antes de comer. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas