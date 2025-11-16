La receta más rica de postre express de yogur con frutas y crocante
Los días de calor requieren postres frescos y fáciles de hacer. Probá con esta receta de yogur con frutas que te va a encantar.
Los postres de verano piden ser ligeros y, por supuesto, frescos. Por lo que, en esta ocasión, te damos una receta de yogur bien cremoso, con frutas y un toque crocante. Se arma en capas, queda lindo y salva cualquier antojo sin encender nada, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
1 pote grande de yogur natural o griego
1 taza de frutas frescas (mango, durazno, frutilla o mezcla)
3 cdas de granola o frutos secos
1 cda de miel o azúcar
Paso a paso de la receta:
-
Cortás las frutas en cubitos.
Endulzás el yogur con miel o azúcar.
Armás capas: yogur, frutas, crocante.
Repetís hasta completar el vaso.
Enfriás 10 minutos antes de comer. ¡Y listo!