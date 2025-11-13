Sabor del norte: la receta de empanadas salteñas más tradicional de Argentina
El secreto está en el relleno. Con esta receta de empanadas salteñas vas a descubrir cómo lograr el punto justo entre carne, papa y condimentos.
Las empanadas salteñas son un ícono del norte argentino. Su secreto está en el relleno jugoso, bien condimentado y hecho con carne cortada a cuchillo. Esta receta conserva la tradición casera: masa tierna, papa justa y ese aroma a comino que las hace únicas. Perfectas para compartir en familia o con amigos, con un buen vino tinto al lado.
Rinde: 12 empanadas medianas
Ingredientes para unas empanadas perfectas
Para el relleno:
500 g de carne vacuna (nalga o cuadrada), cortada a cuchillo.
2 cebollas grandes picadas.
1 papa mediana en cubitos.
1 cda de pimentón dulce.
1 cda de comino.
1 cda de ají molido.
3 huevos duros picados.
2 cdas de grasa o aceite.
Sal y pimienta a gusto.
1 cda de vinagre (opcional, para resaltar el sabor).
Para la masa:
500 g de harina común.
100 g de grasa o manteca derretida.
1 cdita de sal.
Agua tibia, cantidad necesaria.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una sartén, calentá la grasa y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
2. Agregá la carne y cociná apenas, sin que se seque.
3. Sumá las papas, el pimentón, comino, ají y salpimentá. Cociná unos minutos.
4. Retirá del fuego y, una vez tibio, agregá los huevos picados.
5. Armá la masa mezclando harina, grasa, sal y agua tibia hasta formar un bollo suave.
6. Estirá, cortá discos, rellená y repulgá.
7. Horneá a 200 °C unos 15-20 minutos hasta que estén doradas.
Las empanadas las podés conservar en heladera hasta 3 días y se pueden recalentar al horno. Su origen surge en las ferias salteñas, donde los puesteros competían por “la empanada más jugosa”. ¡ A disfrutárlas!.