Sabor del norte: la receta de empanadas salteñas más tradicional de Argentina

Las empanadas salteñas son un ícono del norte argentino. Su secreto está en el relleno jugoso, bien condimentado y hecho con carne cortada a cuchillo. Esta receta conserva la tradición casera: masa tierna, papa justa y ese aroma a comino que las hace únicas. Perfectas para compartir en familia o con amigos, con un buen vino tinto al lado.

1 cda de vinagre (opcional, para resaltar el sabor).

500 g de carne vacuna (nalga o cuadrada), cortada a cuchillo.

1. En una sartén, calentá la grasa y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.

El secreto de una buena empanada es el relleno

2. Agregá la carne y cociná apenas, sin que se seque.

3. Sumá las papas, el pimentón, comino, ají y salpimentá. Cociná unos minutos.

4. Retirá del fuego y, una vez tibio, agregá los huevos picados.

5. Armá la masa mezclando harina, grasa, sal y agua tibia hasta formar un bollo suave.

6. Estirá, cortá discos, rellená y repulgá.

7. Horneá a 200 °C unos 15-20 minutos hasta que estén doradas.

Listas para cocinarlas Esta receta se distingue porque la carne se corta a cuchillo, nunca se pica: así conserva todo su jugo y sabor. Shutterstock

Las empanadas las podés conservar en heladera hasta 3 días y se pueden recalentar al horno. Su origen surge en las ferias salteñas, donde los puesteros competían por “la empanada más jugosa”. ¡ A disfrutárlas!.