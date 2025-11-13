El ingrediente Clave: "Chivo al Bonarda", una receta que conquista paladares

En el nuevo episodio de El Ingrediente Clave, el vino deja la copa para convertirse en protagonista de la cocina. El chef Diego Albano González, de la Escuela Internacional Islas Malvinas, presenta “ Chivo al Bonarda ”, una receta que combina la suavidad del chivo con la intensidad del vino, celebrando la identidad gastronómica argentina.

Una botella sin terminar puede transformarse en magia. En esta receta, el Bonarda -varietal noble y generoso- aporta cuerpo, perfume y una profundidad de sabor que realza la suavidad del chivo y el dulzor de las verduras.

Porque en la cocina, como en la vida, el vino también narra historias .

El origen del Chivo al Bonarda

El uso del chivo como ingrediente central tiene raíces profundas en la cocina rural de Cuyo. En provincias como San Juan y Mendoza, el “Chivo al Vino” aparece desde hace décadas en el recetario tradicional de campo, preparado con vinos locales que aportaban sabor y ayudaban a ablandar la carne durante la cocción lenta.

La cepa Bonarda, llegada al país a fines del siglo XIX de la mano de inmigrantes italianos, encontró en los valles de Mendoza su mejor expresión. Hoy, al combinarse con la receta cuyana, crea un maridaje perfecto entre territorio y memoria: el campo y la viña dialogando en un mismo plato.

La sabiduría culinaria enseña que el vino no solo acompaña: también cocina.

El Ingrediente Clave lo demuestra en cada episodio, explorando nuevas formas de integrar el vino a la gastronomía argentina.

A continuación, la receta completa de este plato que reinterpreta la tradición con un toque contemporáneo.

Receta: Chivo al Bonarda

Ingredientes principales:

1 pieza de chivo

Sal y pimienta a gusto

2 cebollas

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 zanahoria

1 rama de apio

250 cc de vino Bonarda

1 papa grande

4 dientes de ajo

Aceite de oliva

200 g de ciruelas secas

200 g de azúcar

1 trozo de manteca

Zapallo anco (en rodajas)

Ralladura de limón

Rabanitos para decorar

Paso a paso:

Preparar el chivo Condimentar con sal y pimienta. Sellar la carne en una sartén caliente hasta dorar.

Condimentar con sal y pimienta. Sellar la carne en una sartén caliente hasta dorar. Las verduras Picar en cubos las cebollas, los pimientos, la zanahoria y el apio. Colocar el chivo en una cacerola, sumar las verduras y el vino Bonarda. Tapar y cocinar a fuego suave durante 1 hora .

Picar en cubos las cebollas, los pimientos, la zanahoria y el apio. Colocar el chivo en una cacerola, sumar las verduras y el vino Bonarda. Tapar y cocinar a fuego suave durante . El puré de papa y ajo Hervir una papa con cáscara hasta que esté blanda. Envolver 4 dientes de ajo con sal y pimienta en papel aluminio y hornear 15 minutos . Pelar ambos y aplastarlos juntos hasta lograr un puré cremoso.

Hervir una papa con cáscara hasta que esté blanda. Envolver 4 dientes de ajo con sal y pimienta en papel aluminio y hornear . Pelar ambos y aplastarlos juntos hasta lograr un puré cremoso. La salsa de ciruelas En una sartén, colocar aceite de oliva y cebolla cortada en pluma. Dorar y agregar 250 cc de Bonarda, las ciruelas secas y el azúcar. Cocinar hasta que se evapore el alcohol y la mezcla espese.

En una sartén, colocar aceite de oliva y cebolla cortada en pluma. Dorar y agregar 250 cc de Bonarda, las ciruelas secas y el azúcar. Cocinar hasta que se evapore el alcohol y la mezcla espese. El toque final En otra sartén, derretir manteca y saltear rodajas de zapallo anco con ralladura de limón. Chivo al Bonarda_10

En otra sartén, derretir manteca y saltear rodajas de zapallo anco con ralladura de limón. El emplatado Cortar el chivo en tiras y mezclar con las verduras al vino. Servir en molde: primero la preparación de chivo y encima el puré. Desmoldar, cubrir con la salsa de ciruelas, decorar con el zapallo y rodajas finas de rabanito.

