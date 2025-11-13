Presenta:

Receta de ensalada de quinoa con vegetales asados y feta: todo el color y sabor equilibrados

Esta receta es perfecta para comer liviano y con todo el sabor. ¡Prepará una ensalada tibia que es puro color y frescura!

MDZ Estilo

La ensalada más rica.

La quinoa verás que se convierte en el corazón nutritivo de esta ensalada que lleva lo mejor de los vegetales asados con la frescura del limón y el perfume del comino. Con cubos de batata, morrón y zucchini que se doran lentamente al horno, esta receta los mezcla con granos de quinoa, un poco de aceite de oliva, jugo de limón y una pizca de pimentón ahumado. Es una ensalada simple, pero visualmente irresistible, perfecta para esos días en los que se busca comer liviano y rico. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 taza de quinoa cocida

  • 1 batata

  • 1 zucchini

  • 1 morrón rojo

  • 100 g de queso feta

  • Aceite de oliva, comino, limón, sal y pimienta

2P2A0226
Aprendé a preparar esta ensalada de quinoa.

Paso a paso de la receta

  1. Cortá los vegetales en cubos y hornealos con aceite, comino y sal por 30 minutos.

  2. Cociná la quinoa y escurrila bien.

  3. Mezclá la quinoa con los vegetales tibios.

  4. Agregá el queso feta desmenuzado.

  5. Terminá con jugo de limón y pimentón ahumado. ¡Y listo!

