Receta de ensalada de quinoa con vegetales asados y feta: todo el color y sabor equilibrados
Esta receta es perfecta para comer liviano y con todo el sabor. ¡Prepará una ensalada tibia que es puro color y frescura!
La quinoa verás que se convierte en el corazón nutritivo de esta ensalada que lleva lo mejor de los vegetales asados con la frescura del limón y el perfume del comino. Con cubos de batata, morrón y zucchini que se doran lentamente al horno, esta receta los mezcla con granos de quinoa, un poco de aceite de oliva, jugo de limón y una pizca de pimentón ahumado. Es una ensalada simple, pero visualmente irresistible, perfecta para esos días en los que se busca comer liviano y rico. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
1 taza de quinoa cocida
1 batata
1 zucchini
1 morrón rojo
100 g de queso feta
Aceite de oliva, comino, limón, sal y pimienta
Paso a paso de la receta
Cortá los vegetales en cubos y hornealos con aceite, comino y sal por 30 minutos.
Cociná la quinoa y escurrila bien.
Mezclá la quinoa con los vegetales tibios.
Agregá el queso feta desmenuzado.
Terminá con jugo de limón y pimentón ahumado. ¡Y listo!