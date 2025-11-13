Receta de ensalada de quinoa con vegetales asados y feta: todo el color y sabor equilibrados

La quinoa verás que se convierte en el corazón nutritivo de esta ensalada que lleva lo mejor de los vegetales asados con la frescura del limón y el perfume del comino. Con cubos de batata, morrón y zucchini que se doran lentamente al horno, esta receta los mezcla con granos de quinoa, un poco de aceite de oliva, jugo de limón y una pizca de pimentón ahumado. Es una ensalada simple, pero visualmente irresistible, perfecta para esos días en los que se busca comer liviano y rico. ¡Manos a la obra!