Explosión de sabor: la receta de chutney de cebolla que transforma cualquier plato

El chutney de cebolla es una de esas recetas mágicas que elevan cualquier plato. Dulce, ácido y con un toque especiado, es perfecto para carnes, quesos o sándwiches gourmet. Aunque suene sofisticado, es facilísimo de preparar y se conserva varios días. Ideal para sumar a tu mesa de picadas o darle un giro distinto a lo casero.