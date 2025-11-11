Receta de sopa de lentejas mexicana: nutritiva, económica y llena de sabor casero
Prepara esta receta paso a paso de sopa de lentejas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de sopa de lentejas mexicana es un platillo nutritivo, reconfortante y lleno de sabor casero. Preparada con verduras frescas, especias y el toque tradicional del chorizo o tocino, es perfecta para los días fríos o como una comida completa y saludable para toda la familia.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una sopa de lentejas perfecta
Rinde 6 porciones
- 2 tazas de lentejas.
- 1 litro y medio de agua o caldo de pollo
- 1 zanahoria picada.
- 1 papa picada.
- 1 jitomate picado.
- 1/2 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 100 g de chorizo o tocino (opcional).
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de sal.
- 1/4 cucharadita de pimienta.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Cilantro picado al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava las lentejas y colócalas en una olla con el agua o caldo; deja hervir a fuego medio.
2- En una sartén, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla, el jitomate y el chorizo hasta que se integren los sabores.
3- Añade el sofrito a la olla con las lentejas y mezcla bien.
4- Incorpora la zanahoria, la papa, el comino, la sal y la pimienta.
5- Cocina por 30 a 40 minutos o hasta que las lentejas estén suaves y los sabores bien integrados.
6- Sirve caliente y decora con cilantro picado al gusto.
De la cocina a la mesa
La sopa de lentejas mexicana es una receta que combina tradición y nutrición en un solo plato. Rica en proteínas y fibra, resulta ideal para mantener una dieta balanceada. Su sabor se potencia con el toque del chorizo o el tocino, aunque también puede disfrutarse en versión vegetariana. Preparar esta receta es una forma deliciosa de reconectar con la cocina casera mexicana y disfrutar de un plato reconfortante que evoca el calor del hogar en cada cucharada. ¡A disfrutar!