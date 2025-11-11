Receta de sopa de lentejas mexicana: nutritiva, económica y llena de sabor casero

Esta receta de sopa de lentejas mexicana es un platillo nutritivo, reconfortante y lleno de sabor casero. Preparada con verduras frescas, especias y el toque tradicional del chorizo o tocino , es perfecta para los días fríos o como una comida completa y saludable para toda la familia.

Esta receta es considerada una de las más completas nutricionalmente, ya que las lentejas aportan proteínas, hierro y fibra, convirtiéndola en un platillo saludable y energético ideal para toda la familia.

1- Lava las lentejas y colócalas en una olla con el agua o caldo ; deja hervir a fuego medio.

2- En una sartén, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla, el jitomate y el chorizo hasta que se integren los sabores.

3- Añade el sofrito a la olla con las lentejas y mezcla bien.

4- Incorpora la zanahoria, la papa, el comino, la sal y la pimienta.

5- Cocina por 30 a 40 minutos o hasta que las lentejas estén suaves y los sabores bien integrados.

6- Sirve caliente y decora con cilantro picado al gusto.

En muchos hogares mexicanos, la receta de sopa de lentejas se prepara los lunes, siguiendo la tradición de comenzar la semana con comidas ligeras después de los festines del fin de semana.

De la cocina a la mesa

La sopa de lentejas mexicana es una receta que combina tradición y nutrición en un solo plato. Rica en proteínas y fibra, resulta ideal para mantener una dieta balanceada. Su sabor se potencia con el toque del chorizo o el tocino, aunque también puede disfrutarse en versión vegetariana. Preparar esta receta es una forma deliciosa de reconectar con la cocina casera mexicana y disfrutar de un plato reconfortante que evoca el calor del hogar en cada cucharada. ¡A disfrutar!