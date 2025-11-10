Receta de salbutes de pollo: el platillo yucateco más crujiente y delicioso que debes probar

La receta de salbutes de pollo es una joya de la gastronomía yucateca que combina texturas y sabores únicos. Se trata de tortillas infladas y fritas que se cubren con pollo deshebrado, vegetales frescos y salsas típicas. Este platillo es perfecto para compartir y disfrutar en familia o con amigos.

Esta receta de salbutes de pollo proviene de la península de Yucatán y es tan popular que se sirve tanto en mercados locales como en celebraciones familiares, demostrando la versatilidad de la cocina tradicional mexicana.

Esta receta de salbutes de pollo proviene de la península de Yucatán y es tan popular que se sirve tanto en mercados locales como en celebraciones familiares, demostrando la versatilidad de la cocina tradicional mexicana.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En un recipiente, mezcla la harina de maíz, el agua tibia y la sal hasta formar una masa suave y manejable.

2- Divide la masa en bolitas y aplánalas para formar tortillas pequeñas.

3- Fríe las tortillas en aceite caliente hasta que se inflen y queden doradas; retíralas y escúrrelas en papel absorbente.

4- Coloca sobre cada una el pollo deshebrado, tomate, cebolla, lechuga y aguacate.

5- Exprime un poco de limón, agrega sal, pimienta y salsa al gusto.

Las tortillas deben inflarse al freírse, creando una textura ligera y crujiente. Si no se inflan, los cocineros dicen que “el salbut está triste”, una expresión típica yucateca. Las tortillas deben inflarse al freírse, creando una textura ligera y crujiente. Si no se inflan, los cocineros dicen que “el salbut está triste”, una expresión típica yucateca. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los salbutes de pollo son una receta tradicional del sureste mexicano que combina lo crujiente de la tortilla frita con la frescura de los ingredientes. Su sencillez los hace ideales para reuniones o cenas informales, pero su sabor auténtico los eleva a un nivel especial. Preparar esta receta te permite disfrutar un pedacito de la rica herencia culinaria de Yucatán en cada bocado. ¡A disfrutar!