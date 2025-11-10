Receta de salbutes de pollo: el platillo yucateco más crujiente y delicioso que debes probar
Prepara esta receta paso a paso de salbutes de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de salbutes de pollo es una joya de la gastronomía yucateca que combina texturas y sabores únicos. Se trata de tortillas infladas y fritas que se cubren con pollo deshebrado, vegetales frescos y salsas típicas. Este platillo es perfecto para compartir y disfrutar en familia o con amigos.
Ingredientes para unos salbutes de pollo perfectos
Rinde 6 porciones
- 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada.
- 1 taza de agua tibia.
- 1 pizca de sal.
- 2 tazas de aceite para freír.
- 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas.
- 1 tomate picado.
- 1 cebolla morada en rodajas finas.
- 1 taza de lechuga picada.
- 1 aguacate en rebanadas.
- 1 limón.
- Sal y pimienta al gusto.
- Salsa al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- En un recipiente, mezcla la harina de maíz, el agua tibia y la sal hasta formar una masa suave y manejable.
2- Divide la masa en bolitas y aplánalas para formar tortillas pequeñas.
3- Fríe las tortillas en aceite caliente hasta que se inflen y queden doradas; retíralas y escúrrelas en papel absorbente.
4- Coloca sobre cada una el pollo deshebrado, tomate, cebolla, lechuga y aguacate.
5- Exprime un poco de limón, agrega sal, pimienta y salsa al gusto.
De la cocina a la mesa
Los salbutes de pollo son una receta tradicional del sureste mexicano que combina lo crujiente de la tortilla frita con la frescura de los ingredientes. Su sencillez los hace ideales para reuniones o cenas informales, pero su sabor auténtico los eleva a un nivel especial. Preparar esta receta te permite disfrutar un pedacito de la rica herencia culinaria de Yucatán en cada bocado. ¡A disfrutar!