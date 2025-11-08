El truco que usan los chefs para tener vegetales listos toda la semana

Organizar las comidas de la semana puede parecer un desafío, pero hay un método que combina practicidad, sabor y nutrición: los vegetales asados. Esta técnica, simple y efectiva, permite preparar una base versátil que podés usar en múltiples platos, ahorrando tiempo y garantizando comidas frescas y equilibradas todos los días.

El truco está en hacer una buena tanda de verduras al horno y conservarlas correctamente. Calabaza, berenjenas, zanahorias, zucchini y morrones son las protagonistas ideales. Cada una aporta textura, color y nutrientes diferentes, y juntas forman una combinación irresistible.

Para prepararlas, solo necesitás una bandeja antiadherente. Cortá los vegetales en trozos medianos y distribuilos de manera uniforme. Rocialos con un chorrito de aceite de oliva, agregá tus hierbas favoritas —romero, tomillo, orégano o provenzal— y llevá la fuente al horno precalentado a 200 °C. En unos 30 a 40 minutos, estarán tiernos, dorados y con un aroma que conquista.

Una vez listos, dejalos enfriar por completo. Este paso es clave para evitar la condensación dentro del recipiente. Luego, guardalos en frascos o contenedores herméticos y refrigeralos. Así pueden conservarse hasta cuatro o cinco días sin perder sabor ni textura.

Durante la semana, los usos son infinitos. Podés mezclarlos con arroz integral o quinoa para una comida rápida, combinarlos con legumbres para un plato vegetariano completo o acompañarlos con pollo grillado o pescado para una cena liviana. También son excelentes para sumar a tartas, wraps o ensaladas tibias.

Además del ahorro de tiempo, esta técnica tiene un beneficio extra: cocinar en una fuente antiadherente evita que los vegetales se peguen, permite reducir el uso de aceite y facilita la limpieza. En cuestión de minutos, tenés la bandeja lista para volver a usarla, sin necesidad de restregar.

Otro punto a favor es que los vegetales asados mantienen mejor su sabor que los hervidos o salteados. El horno realza los azúcares naturales y aporta un toque ahumado que los convierte en una guarnición gourmet.

Con este método, comer sano deja de ser una tarea complicada. Solo hace falta dedicar un rato el fin de semana y disfrutar de los beneficios durante toda la semana. Una propuesta simple, deliciosa y eficiente, ideal para quienes quieren mejorar su alimentación sin complicarse.