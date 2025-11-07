La tienda oficial de Oasis llega a Argentina: todos los detalles

La moda britpop desembarca en Argentina con Adidas x Oasis. Precios y detalles del lanzamiento más nostálgico del año.

A días del regreso de Oasis a los escenarios argentinos con su gira Live '25, adidas Originals lanzó una colección cápsula inspirada íntegramente en la banda: adidas x Oasis, disponible en el país desde esta semana.

La colaboración celebra tres décadas de conexión entre la música y la moda. Las prendas condensan la esencia del britpop, con chombas con mangas raglán, camperas tipo coach, bucket hats y los infaltables conjuntos deportivos Firebird, insignias de la estética noventosa que definió a toda una generación.

G46wsxxWwAATjlx La cápsula honra la conexión entre la banda y la estética streetwear noventosa. Con un aire retro impecablemente trabajado, la línea toma el toque nostálgico y lo junta con la comodidad urbana actual. Es, en palabras del comunicado oficial, “una colección que honra el legado y la actitud de una banda que cambió el sonido de una época”.

Los fans pudieron reservar turnos desde el 1 de noviembre para comprar a partir del 4 en tiendas seleccionadas: Adidas Originals Malabia, Unicenter, Alto Palermo y Mar del Plata. Cada pieza fue diseñada para revivir el estilo desenfadado de los Gallagher, pero con el refinamiento técnico de la moda actual.