La tienda oficial de Oasis llega a Argentina: todos los detalles
La moda britpop desembarca en Argentina con Adidas x Oasis. Precios y detalles del lanzamiento más nostálgico del año.
A días del regreso de Oasis a los escenarios argentinos con su gira Live '25, adidas Originals lanzó una colección cápsula inspirada íntegramente en la banda: adidas x Oasis, disponible en el país desde esta semana.
La colaboración celebra tres décadas de conexión entre la música y la moda. Las prendas condensan la esencia del britpop, con chombas con mangas raglán, camperas tipo coach, bucket hats y los infaltables conjuntos deportivos Firebird, insignias de la estética noventosa que definió a toda una generación.
Con un aire retro impecablemente trabajado, la línea toma el toque nostálgico y lo junta con la comodidad urbana actual. Es, en palabras del comunicado oficial, “una colección que honra el legado y la actitud de una banda que cambió el sonido de una época”.
Los fans pudieron reservar turnos desde el 1 de noviembre para comprar a partir del 4 en tiendas seleccionadas: Adidas Originals Malabia, Unicenter, Alto Palermo y Mar del Plata. Cada pieza fue diseñada para revivir el estilo desenfadado de los Gallagher, pero con el refinamiento técnico de la moda actual.
El lanzamiento coincide con la cuenta regresiva para los shows del 15 y 16 de noviembre en el Estadio River, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende la música.