Todos los Sociales de la charla de Borja Vilaseca en Mendoza

Entre cuentos, reflexiones y ejemplos del Eneagrama, Borja Vilaseca dejó una huella en cada asistente con su visión sobre el poder del autoconocimiento. Así fue su presentación en el Teatro Mendoza, presentada por MDZ.

Alexia Gutiérrez

El conferencista español conquistó al público mendocino. No te pierdas la galería de fotos al final de la nota.

Hubo una energía especial en el aire mendocino la noche del 6 de noviembre. El Teatro Mendoza se vistió de expectativa para recibir a Borja Vilaseca, el escritor, conferencista y emprendedor español que desde hace años inspira a miles de personas con sus ideas sobre autoconocimiento, propósito y liderazgo consciente. Bajo el ciclo Mentes Expertas, el autor llegó a la provincia para ofrecer una charla tan profunda como entretenida, de esas que invitan a repensarse y, sobre todo, a vivir más despiertos.

Durante casi dos horas, el español desplegó su propuesta de autoconocimiento, inteligencia emocional y liderazgo consciente, ejes que atraviesan toda su obra, y desde el primer minuto se ganó a los asistentes con ese estilo directo, provocador y cercano que tanto lo caracteriza.

En la función - cuya producción local estuvo a cargo de Oscar Sayavedra y Diego Sayavedra y fue presentada por MDZ-, habló de asumir la responsabilidad de la propia vida, de mirar hacia adentro en lugar de señalar hacia afuera, de salir de la zona de confort para conectar con el dolor propio para poder sanar.

borja vilaseca
El escritor español llenó el Teatro Mendoza con una propuesta sobre autoconocimiento.

Uno de los momentos más esperados fue su recorrido por el Eneagrama de la personalidad, una de las herramientas que más utiliza para ayudar a las personas a conocerse mejor. Más no lo abordó sólo de forma teórica, sino que Borja fue expresivo, teatral incluso. Representó con humor y gestos cada eneatipo, exagerando características y comportamientos, arrancando carcajadas de los presentes. Entre actuación y reflexión, logró que cada uno se viera reflejado en alguna escena y se permitiera reírse de sí mismo en el proceso.

Hubo momentos de introspección, otros de carcajadas, y también de esa emoción silenciosa que se percibe cuando algo toca fibras profundas. Borja supo moverse entre lo filosófico y lo cotidiano, bajando conceptos complejos con ejemplos simples. Fue esa combinación de inteligencia emocional y sentido del humor lo que hizo que el Teatro Mendoza respirara un clima liviano, casi terapéutico.

Al finalizar, los aplausos se prolongaron, con la sensación compartida de haber vivido un “antes y un después”, tal como él prometía. Lo cierto es que su paso por Mendoza dejó algo más que una charla, sino también las ganas de seguir explorando ese territorio interno que todos compartimos a nuestro modo porque, tal y como él dijo: "Todos estamos traumados", pero se parte por asumirlo.

No te pierdas nuestra galería de fotos

borja
Borja Vilaseca en Mentes Expertas: una noche para mirar hacia adentro.

Marina y Perico
Marina Zambrana junto a Perico Cornejo. Fundadores de Mentes Expertas.

IMG_6301
Carina Agnic y Maximiliano Goñi.

IMG_6299
Soledad Ghiotto, Andrea Sileoni, Leyla Quintrequeo y Laura Cotrona.

IMG_6297
María Pía Bendolini junto a María Fabiana Siracusa.

IMG_6296
Nuria Jorba, Karina Coloccini, Paula Jiménez, Alejandra Jorba, Natalia Marquesini, Julieta Yrusta y Agostina Scipioni.

IMG_6295
Eugenio Rosso y María Victoria Vendemmia.

IMG_6294
Eliana Yúdica y Nanci Gercio.

IMG_6293
Verónica Chaves y Federico Garriga.

IMG_6292
Karina Vidaurre y Graciela Moyano.

IMG_6291
Paula González.

IMG_6290
Estefania Mussato y Gabriel Valverde.

IMG_6289
Laura Azor y Mario Carbonero.

IMG_6288
Giuliana Chiconi, Janet Pettina y Clara Biscontín.

IMG_6287
La familia Gonzáles Amoros también estuvo presente.

IMG_6286
Alejandra Arancibia.

IMG_6285
Marta Bassols.

IMG_6284
Gabriela Entz.

IMG_6283
Damian Lerma y Analía Licciardo.

IMG_6282
Mayra Fara.

IMG_6280
Gabriela Piaterlini.

IMG_6279
Fiorella Viejo junto a Marcos Fernández.

IMG_6278
Beatriz Álvarez.

