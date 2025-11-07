Todos los Sociales de la charla de Borja Vilaseca en Mendoza

Entre cuentos, reflexiones y ejemplos del Eneagrama, Borja Vilaseca dejó una huella en cada asistente con su visión sobre el poder del autoconocimiento. Así fue su presentación en el Teatro Mendoza, presentada por MDZ.

El conferencista español conquistó al público mendocino. No te pierdas la galería de fotos al final de la nota.

Hubo una energía especial en el aire mendocino la noche del 6 de noviembre. El Teatro Mendoza se vistió de expectativa para recibir a Borja Vilaseca, el escritor, conferencista y emprendedor español que desde hace años inspira a miles de personas con sus ideas sobre autoconocimiento, propósito y liderazgo consciente. Bajo el ciclo Mentes Expertas, el autor llegó a la provincia para ofrecer una charla tan profunda como entretenida, de esas que invitan a repensarse y, sobre todo, a vivir más despiertos.

Durante casi dos horas, el español desplegó su propuesta de autoconocimiento, inteligencia emocional y liderazgo consciente, ejes que atraviesan toda su obra, y desde el primer minuto se ganó a los asistentes con ese estilo directo, provocador y cercano que tanto lo caracteriza.

En la función - cuya producción local estuvo a cargo de Oscar Sayavedra y Diego Sayavedra y fue presentada por MDZ-, habló de asumir la responsabilidad de la propia vida, de mirar hacia adentro en lugar de señalar hacia afuera, de salir de la zona de confort para conectar con el dolor propio para poder sanar.

borja vilaseca El escritor español llenó el Teatro Mendoza con una propuesta sobre autoconocimiento. Maru Mena / MDZ Uno de los momentos más esperados fue su recorrido por el Eneagrama de la personalidad, una de las herramientas que más utiliza para ayudar a las personas a conocerse mejor. Más no lo abordó sólo de forma teórica, sino que Borja fue expresivo, teatral incluso. Representó con humor y gestos cada eneatipo, exagerando características y comportamientos, arrancando carcajadas de los presentes. Entre actuación y reflexión, logró que cada uno se viera reflejado en alguna escena y se permitiera reírse de sí mismo en el proceso.

Embed - Borja Vilaseca Hubo momentos de introspección, otros de carcajadas, y también de esa emoción silenciosa que se percibe cuando algo toca fibras profundas. Borja supo moverse entre lo filosófico y lo cotidiano, bajando conceptos complejos con ejemplos simples. Fue esa combinación de inteligencia emocional y sentido del humor lo que hizo que el Teatro Mendoza respirara un clima liviano, casi terapéutico.