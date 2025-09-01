Imperdible: Borja Vilaseca llega al Teatro Mendoza con su charla Mentes Expertas

El reconocido escritor y conferencista español brindará su propuesta sobre autoconocimiento y liderazgo en el Teatro Mendoza. Las entradas ya están disponibles.

En un mundo dominado por la inmediatez y la competencia, Borja nos enseñará sobre felicidad y crecimiento personal.

MDZ presenta una nueva edición de Mentes Expertas, esta vez con la participación de Borja Vilaseca, uno de los principales referentes en desarrollo personal, autoconocimiento y transformación empresarial. La cita será el 6 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Mendoza, con entradas ya disponibles en Flashpass.

Vilaseca es autor, conferencista y emprendedor, reconocido en toda Iberoamérica por su estilo directo y provocador. Sus charlas invitan a replantear creencias, salir de la zona de confort y asumir la responsabilidad de la propia vida.

¿Quién no quiere tener claves para amar la vida tal como es? ¡Hay que ir a escuchar a Borja!

La propuesta de Mentes Expertas con Borja Vilaseca Entre los ejes de su presentación se destacan el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo consciente y el uso de herramientas como el Eneagrama de la personalidad. Su propósito es generar un cambio de mentalidad tanto en lo personal como en lo profesional, logrando transformaciones que impacten también en las organizaciones y equipos de trabajo.

Con un lenguaje simple y reflexivo, Vilaseca busca que su público viva un “antes y un después” en su forma de pensar y actuar.