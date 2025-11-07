Borja Vilaseca pasó por Mendoza a sala llena y prometió volver en mayo

Desde la premisa “todos tenemos un trauma” el periodista, docente y conferencista español, Borja Vilaseca , habló durante casi dos horas en Mendoza ante la mirada atenta de unas 800 personas sobre el autoconocimiento, la psicoterapia y la integración de los conceptos a la vida cotidiana.

En el marco de Mentes Expertas -un ciclo de conferencias que busca transmitir un mensaje positivo y herramientas para ser feliz- Borja Vilaseca llegó por primera vez a Mendoza .

La presentación estuvo a cargo de Marina Zambrana y Pedro Cornejo, el matrimonio dedicado a la formación de líderes empresariales y creador de Mentes Expertas. “Buscamos educar las emociones”, resaltaron.

Desde su ingreso, Vilaseca copó el escenario y con un pie en su historia personal y otro en la teoría, repasó uno a uno los nueve tipos del Eneagrama, la herramienta que él describe como fundamental para iniciar el camino de autodescubrimiento.

Durante la conferencia hubo espacio para la meditación, las risas y hasta algunas lágrimas. Borja Vilaseca mantuvo al público atento entre conceptos y chistes mostrando su lado más histriónico en el escenario.

“Cuando viví el despertar de mi conciencia y empecé el camino del autoconocimiento, pude descubrir el motivo de mi vida. Desde ese momento empecé a compartir mi historia, lo que sano, comprendo y comparto”, dijo el español.

mentes expertas Mentes Expertas es un ciclo de conferencias. Maru Mena / MDZ

Además, habló de la importancia del cuidado de la salud mental y que el autoconocimiento es una de las principales herramientas para no llegar al suicidio o recurrir a los medicamentos o drogas. “Para conocerse a uno mismo hay que buscar la herida y sanarla. Nos han condicionado para victimizarnos, para buscar la causa de mi malestar afuera”, aclaró.

Sobre el cierre, anunciaron que los fundadores de Mentes Expertas se radicarán en Argentina y que Borja Vilaseca visitará Mendoza en mayo de 2026 con una nueva conferencia.