Un sorpresivo paro de colectivos afecta a usuarios de 8 líneas del AMBA

La medida de fuerza comenzó a regir desde la medianoche de este viernes. El paro es "por falta de pagos".

Un paro de colectivos sorpresivo afecta a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la medianoche de este viernes.

Por un lado, la empresa El Nuevo Halcón S.A. comunicó que los conductores de la Línea 148 “no prestarán servicio por tiempo indeterminado” desde la medianoche.

En tanto, un anuncio de los trabajadores de otras líneas confirmó una “abstención de tarea” también a partir de las 00:00 hs del viernes por “falta de pago”.