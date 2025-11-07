Tras las nevadas, habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora

El paso a Chile quedó habilitado a partir de las 8 en ambos sentidos de circulación.

Luego de las nevadas, que obligaron a cerrar el paso a Chile este jueves, las autoridades comunicaron que el corredor internacional quedó habilitado a partir de las 8. De esta manera, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas pueden circular en ambos sentidos, las 24 horas.

comunicado de prensa-2 Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la inestabilidad en alta montaña se mantendrá durante todo el fin de semana. Para este viernes se esperan precipitaciones en cordillera, mientras que sábado y domingo se anticipan nevadas.

A primera hora de la mañana de este viernes, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 8°

Las Cuevas: - 9° Previo a iniciar a viaje hacia el vecino país, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: