Tras las nevadas, habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora
El paso a Chile quedó habilitado a partir de las 8 en ambos sentidos de circulación.
Luego de las nevadas, que obligaron a cerrar el paso a Chile este jueves, las autoridades comunicaron que el corredor internacional quedó habilitado a partir de las 8. De esta manera, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas pueden circular en ambos sentidos, las 24 horas.
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la inestabilidad en alta montaña se mantendrá durante todo el fin de semana. Para este viernes se esperan precipitaciones en cordillera, mientras que sábado y domingo se anticipan nevadas.
Te Podría Interesar
A primera hora de la mañana de este viernes, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 2°
- Punta de Vaca: - 4°
- Puente del Inca: - 8°
- Las Cuevas: - 9°
Previo a iniciar a viaje hacia el vecino país, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.