La Fan Store de Oasis que abre en Buenos Aires con artículos exclusivos

La tienda oficial de la gira Oasis Live ‘25 llega al Alto Palermo el 1 de noviembre, antes de los shows agotados en River Plate.

En vísperas del regreso de la banda británica a los escenarios porteños, abrirá en Buenos Aires la Oasis Live ‘25 Fan Store.

Después de 16 años de ausencia, Oasis volverá a tocar en Buenos Aires en el mismo escenario donde se despidió en 2009.

La espera terminó para los fanáticos argentinos de Oasis. En vísperas del regreso de la banda británica a los escenarios porteños, abrirá en Buenos Aires la Oasis Live ‘25 Fan Store, un espacio oficial dedicado íntegramente al universo del grupo que marcó a toda una generación.

El local abrirá sus puertas el 1 de noviembre, de 10 a 20 horas, en el shopping Alto Palermo (Av. Santa Fe 3253), a pocos metros de la estación de subte Bulnes. La tienda funcionará como antesala del esperado tramo sudamericano de la gira Oasis Live ‘25, que tendrá sus dos shows en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre, con entradas totalmente agotadas.

Los visitantes podrán acceder a la colección oficial de merchandising del tour, con una amplia variedad de prendas para hombres, mujeres y niños. Entre los productos más buscados figuran remeras, buzos, camperas, accesorios y artículos de edición limitada, además de la exclusiva colaboración adidas X Oasis, disponible solo en algunas unidades.

El espacio ofrecerá también diseños únicos inspirados en los discos y singles más emblemáticos de la banda: Definitely Maybe, (What’s the Story) Morning Glory?, Wonderwall y Supersonic, entre otros íconos de la cultura britpop.

oasis live 2025 fan store 2 La vuelta de Oasis Después de 16 años de ausencia, Oasis volverá a tocar en Buenos Aires en el mismo escenario donde se despidió en 2009. Aquella actuación ante 70.000 personas quedó grabada como una de las noches más memorables del grupo en Latinoamérica. Antes, habían pisado suelo argentino en Luna Park (1998) y Campo de Polo (2001 y 2006).