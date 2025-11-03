Cómo hacer una exquisita tarta con las sobras del fin de semana

El fin de semana deja recuerdos y también sobras en la heladera. Un poco de carne del asado, verduras asadas, arroz, fideos, queso o fiambres: todos esos pequeños restos pueden transformarse en una tarta casera espectacular, ideal para el almuerzo del lunes o una cena rápida.

La tendencia de la cocina sin desperdicio crece cada vez más. No se trata solo de ahorrar, sino de cocinar con creatividad y respeto por los alimentos. Y dentro de ese concepto, la tarta ocupa un lugar privilegiado: es versátil, rendidora y se adapta a lo que haya disponible.

Para que una tarta quede deliciosa, hay que mantener cierto equilibrio entre los ingredientes:

Esa combinación garantiza un relleno cremoso y con cuerpo. Por ejemplo, si sobró carne del asado y un poco de ensalada de vegetales, se puede picar todo, sumar huevos batidos, queso y un toque de condimentos.

Podés usar una masa comprada —ideal si no tenés tiempo— o animarte a hacerla casera. Esta receta es simple y queda tierna y crocante:

Ingredientes para una masa:

250 g de harina común

100 g de manteca fría

1 huevo

1 pizca de sal

Agua fría (cantidad necesaria)

Preparación:

Mezclar la harina con la sal y la manteca cortada en cubos.

Amasar con la punta de los dedos hasta que la mezcla parezca arena.

Incorporar el huevo y un poco de agua, hasta formar una masa tierna.

Dejar reposar 30 minutos en la heladera antes de estirar.

El truco para que no se humedezca es prehornear la base 10 minutos antes de colocar el relleno.

tarta (2)

Tarta de aprovechamiento: receta básica

Ingredientes:

1 tapa de masa para tarta

2 tazas de sobras variadas (carne, verduras, arroz o fideos)

2 huevos

½ taza de leche o crema

100 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C.

Forrar una tartera con la masa y pinchar la base.

Prehornear 10 minutos.

Mezclar en un bol los restos elegidos con los huevos, la leche y el queso.

Condimentar y volcar sobre la masa.

Hornear 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Se puede servir caliente o tibia, acompañada con una ensalada de hojas verdes.

Un toque gourmet sin esfuerzo

Para darle un aire más sofisticado, se puede agregar por encima un hilo de oliva, semillas de sésamo o una lluvia de queso rallado en los últimos minutos de cocción.

Esta tarta no solo resuelve una comida: también demuestra que la buena cocina empieza por el ingenio. Con un poco de creatividad, las sobras se convierten en una nueva experiencia gastronómica.