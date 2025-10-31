Presenta:

Tendencias

|

Receta

Prepará la receta de galletas de dedos de bruja más terrorífica y divertida para Halloween

Animate a hacer la receta de galletas de dedos de bruja más espeluznante, perfecta para asustar y endulzar a tus invitados.

Candela Spann

Disfrutá esta receta de galletas de dedos de bruja: terror por fuera, dulzura por dentro.

Disfrutá esta receta de galletas de dedos de bruja: terror por fuera, dulzura por dentro.

Shutterstock

Si querés preparar algo divertido, original y riquísimo para Halloween, esta receta de galletas de dedos de bruja es ideal. Tiernas por dentro, crocantes por fuera y con una pinta espeluznante que encanta a grandes y chicos. Perfectas para acompañar una merienda temática o regalar.

Ingredientes para galletas perfectas

Rinde: 25 galletitas

Te Podría Interesar

  • 125 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 g de azúcar glass.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 250 g de harina 0000.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • 25 almendras enteras (para las uñas).
  • Mermelada o dulce rojo (frutilla o frambuesa) para simular sangre.
Divertidas y muy originales
En Argentina, la receta de galletas de dedos de bruja ganó popularidad por su mezcla perfecta entre ternura y terror.

En Argentina, la receta de galletas de dedos de bruja ganó popularidad por su mezcla perfecta entre ternura y terror.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Batí la manteca con el azúcar glass hasta obtener una crema suave.
  2. Agregá el huevo y la vainilla y mezclá bien.
  3. Sumá la harina, el polvo de hornear y la sal, y uní con las manos hasta formar una masa tierna.
  4. Llevá la masa a la heladera unos 30 minutos para que tome cuerpo.
  5. Formá los dedos: tomá porciones pequeñas, hacé cilindros finos y marcá los “nudillos” con un cuchillo o tenedor.
  6. Colocá una almendra en un extremo para simular la uña.
  7. Acomodá en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C por 10–12 minutos, hasta que apenas se doren.
  8. Una vez frías, pintá la base o los bordes con mermelada roja para dar el efecto sangriento.
Sorprendé a todos con estos dedos de bruja
La receta de galletas de dedos de bruja usa mermelada roja para simular sangre… y darle un toque dulce irresistible.

La receta de galletas de dedos de bruja usa mermelada roja para simular sangre… y darle un toque dulce irresistible.

Estas galletitas son un clásico de Halloween en todo el mundo, y cada país les da su toque. En Argentina se popularizaron por su simpleza y efecto visual increíble. ¡Aterradoras!.

Archivado en

Notas Relacionadas