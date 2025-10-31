Prepará la receta de galletas de dedos de bruja más terrorífica y divertida para Halloween
Animate a hacer la receta de galletas de dedos de bruja más espeluznante, perfecta para asustar y endulzar a tus invitados.
Si querés preparar algo divertido, original y riquísimo para Halloween, esta receta de galletas de dedos de bruja es ideal. Tiernas por dentro, crocantes por fuera y con una pinta espeluznante que encanta a grandes y chicos. Perfectas para acompañar una merienda temática o regalar.
Ingredientes para galletas perfectas
Rinde: 25 galletitas
- 125 g de manteca a temperatura ambiente.
- 100 g de azúcar glass.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 250 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- 25 almendras enteras (para las uñas).
- Mermelada o dulce rojo (frutilla o frambuesa) para simular sangre.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Batí la manteca con el azúcar glass hasta obtener una crema suave.
- Agregá el huevo y la vainilla y mezclá bien.
- Sumá la harina, el polvo de hornear y la sal, y uní con las manos hasta formar una masa tierna.
- Llevá la masa a la heladera unos 30 minutos para que tome cuerpo.
- Formá los dedos: tomá porciones pequeñas, hacé cilindros finos y marcá los “nudillos” con un cuchillo o tenedor.
- Colocá una almendra en un extremo para simular la uña.
- Acomodá en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C por 10–12 minutos, hasta que apenas se doren.
- Una vez frías, pintá la base o los bordes con mermelada roja para dar el efecto sangriento.
Estas galletitas son un clásico de Halloween en todo el mundo, y cada país les da su toque. En Argentina se popularizaron por su simpleza y efecto visual increíble. ¡Aterradoras!.