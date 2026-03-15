Presenta:

Estilo

|

Receta

La receta de budín casero de manzana y canela que vas a amar

Con trozos de manzana y un perfume exquisito a canela, esta receta de budín queda tan rica y esponjosa que será tu favorita.

MDZ Estilo

Disfruta de un delicioso budín de manzana.

Disfruta de un delicioso budín de manzana.

Para esos días en los que hay ganas de un postre dulce y, sobre todo, casero, te compartimos el paso a paso de esta receta de budín de manzana y canela, que te va a solucionar el antojo de la manera más rica. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 manzanas
  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 ml de leche
Budín de manzana
Probá esta receta para el budín más rico.

Probá esta receta para el budín más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.
  2. Pelá las manzanas y cortalas en cubos pequeños.
  3. En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
  4. Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  5. Mezclá la harina, el polvo de hornear y la canela, y agregalos a la preparación.
  6. Sumá los cubos de manzana y mezclá suavemente.
  7. Volcá la mezcla en el molde.
  8. Horneá 40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  9. Dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas