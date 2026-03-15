La receta de budín casero de manzana y canela que vas a amar
Con trozos de manzana y un perfume exquisito a canela, esta receta de budín queda tan rica y esponjosa que será tu favorita.
Para esos días en los que hay ganas de un postre dulce y, sobre todo, casero, te compartimos el paso a paso de esta receta de budín de manzana y canela, que te va a solucionar el antojo de la manera más rica. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 2 manzanas
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 ml de aceite
- 200 g de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 ml de leche
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.
- Pelá las manzanas y cortalas en cubos pequeños.
- En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Mezclá la harina, el polvo de hornear y la canela, y agregalos a la preparación.
- Sumá los cubos de manzana y mezclá suavemente.
- Volcá la mezcla en el molde.
- Horneá 40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!