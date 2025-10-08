Fabada asturiana casera: la receta española con chorizo y morcilla que debes probar
Prepara esta receta paso a paso de fabada asturiana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española te enseñará a preparar una auténtica fabada asturiana, un plato emblemático del norte de España lleno de sabor y carácter. Con ingredientes sencillos y un proceso gratificante, esta delicia es perfecta para disfrutar en familia y compartir el espíritu cálido de una emblemática comida caliente.
Ingredientes
Rinde 4 porciones.
- 500 g de fabes (alubias blancas asturianas)
- 2 chorizos asturianos
- 2 morcillas asturianas
- 200 g de panceta o tocino
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- Azafrán o pimentón dulce (opcional)
- Sal al gusto
- Agua (suficiente para cubrir las fabes)
Paso a paso ¡muy fácil!
- La noche anterior, deja las fabes en remojo en abundante agua fría.
- Al día siguiente, escúrrelas y colócalas en una olla grande.
- Añade la panceta, los chorizos, las morcillas, la cebolla pelada entera, los ajos y la hoja de laurel.
- Cubre con agua fría y calienta a fuego medio.
- Cuando comience a hervir, retira la espuma que se forme en la superficie.
- Reduce el fuego y cocina lentamente durante unas 2 a 3 horas, moviendo la olla de vez en cuando (sin remover con cuchara).
- Si es necesario, añade un poco más de agua caliente durante la cocción.
- Añade sal al gusto al final y deja reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La fabada asturiana es una de las joyas de la gastronomía española, un plato que combina tradición, paciencia y calidad en cada bocado. Su sabor profundo proviene del lento cocinado de las fabes junto a los embutidos típicos de Asturias, lo que da como resultado una textura cremosa y un aroma inconfundible. Ideal para los días fríos o para una comida dominical en familia, esta receta representa la calidez de la cocina casera española. ¡A disfrutar!