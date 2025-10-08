Fabada asturiana casera: la receta española con chorizo y morcilla que debes probar

Esta receta tradicional española te enseñará a preparar una auténtica fabada asturiana, un plato emblemático del norte de España lleno de sabor y carácter. Con ingredientes sencillos y un proceso gratificante, esta delicia es perfecta para disfrutar en familia y compartir el espíritu cálido de una emblemática comida caliente.

Se utilizan fabes (alubias blancas asturianas) específicas para esta receta, reconocidas por su textura cremosa y sabor delicado, diferentes de las alubias comunes.

Se utilizan fabes (alubias blancas asturianas) específicas, reconocidas por su textura cremosa y sabor delicado, diferentes de las alubias comunes.

Paso a paso ¡muy fácil!

La noche anterior, deja las fabes en remojo en abundante agua fría. Al día siguiente, escúrrelas y colócalas en una olla grande. Añade la panceta, los chorizos, las morcillas, la cebolla pelada entera, los ajos y la hoja de laurel. Cubre con agua fría y calienta a fuego medio. Cuando comience a hervir, retira la espuma que se forme en la superficie. Reduce el fuego y cocina lentamente durante unas 2 a 3 horas, moviendo la olla de vez en cuando (sin remover con cuchara). Si es necesario, añade un poco más de agua caliente durante la cocción. Añade sal al gusto al final y deja reposar unos minutos antes de servir.

Chorizo, morcilla y panceta son imprescindibles; aportan sabor, grasa y aroma característicos que hacen única a la fabada. Chorizo, morcilla y panceta son imprescindibles en esta receta; aportan sabor, grasa y aroma característicos que hacen única a la fabada. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La fabada asturiana es una de las joyas de la gastronomía española, un plato que combina tradición, paciencia y calidad en cada bocado. Su sabor profundo proviene del lento cocinado de las fabes junto a los embutidos típicos de Asturias, lo que da como resultado una textura cremosa y un aroma inconfundible. Ideal para los días fríos o para una comida dominical en familia, esta receta representa la calidez de la cocina casera española. ¡A disfrutar!