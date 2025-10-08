Presenta:

Fabada asturiana casera: la receta española con chorizo y morcilla que debes probar

Prepara esta receta paso a paso de fabada asturiana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

MDZ Tendencias

La fabada es originaria de Asturias, en el norte de España, y es considerada uno de los platos más representativos de esta región.

La fabada es originaria de Asturias, en el norte de España, y es considerada uno de los platos más representativos de esta región.

Shutterstock

Esta receta tradicional española te enseñará a preparar una auténtica fabada asturiana, un plato emblemático del norte de España lleno de sabor y carácter. Con ingredientes sencillos y un proceso gratificante, esta delicia es perfecta para disfrutar en familia y compartir el espíritu cálido de una emblemática comida caliente.

Se utilizan fabes (alubias blancas asturianas) específicas, reconocidas por su textura cremosa y sabor delicado, diferentes de las alubias comunes.
Se utilizan fabes (alubias blancas asturianas) espec&iacute;ficas para esta receta, reconocidas por su textura cremosa y sabor delicado, diferentes de las alubias comunes. &nbsp;

Se utilizan fabes (alubias blancas asturianas) específicas para esta receta, reconocidas por su textura cremosa y sabor delicado, diferentes de las alubias comunes.

Ingredientes

Rinde 4 porciones.

  • 500 g de fabes (alubias blancas asturianas)
  • 2 chorizos asturianos
  • 2 morcillas asturianas
  • 200 g de panceta o tocino
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • Azafrán o pimentón dulce (opcional)
  • Sal al gusto
  • Agua (suficiente para cubrir las fabes)

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. La noche anterior, deja las fabes en remojo en abundante agua fría.
  2. Al día siguiente, escúrrelas y colócalas en una olla grande.
  3. Añade la panceta, los chorizos, las morcillas, la cebolla pelada entera, los ajos y la hoja de laurel.
  4. Cubre con agua fría y calienta a fuego medio.
  5. Cuando comience a hervir, retira la espuma que se forme en la superficie.
  6. Reduce el fuego y cocina lentamente durante unas 2 a 3 horas, moviendo la olla de vez en cuando (sin remover con cuchara).
  7. Si es necesario, añade un poco más de agua caliente durante la cocción.
  8. Añade sal al gusto al final y deja reposar unos minutos antes de servir.

Chorizo, morcilla y panceta son imprescindibles; aportan sabor, grasa y aroma característicos que hacen única a la fabada.
Chorizo, morcilla y panceta son imprescindibles en esta receta; aportan sabor, grasa y aroma caracter&iacute;sticos que hacen &uacute;nica a la fabada.

Chorizo, morcilla y panceta son imprescindibles en esta receta; aportan sabor, grasa y aroma característicos que hacen única a la fabada.

De la cocina a tu mesa

La fabada asturiana es una de las joyas de la gastronomía española, un plato que combina tradición, paciencia y calidad en cada bocado. Su sabor profundo proviene del lento cocinado de las fabes junto a los embutidos típicos de Asturias, lo que da como resultado una textura cremosa y un aroma inconfundible. Ideal para los días fríos o para una comida dominical en familia, esta receta representa la calidez de la cocina casera española. ¡A disfrutar!

