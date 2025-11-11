La receta de galletas de avena y banana más rica y sin harina: ¡probalas!
La receta para preparar unas galletas saludables que están listas en 15 minutos, con ingredientes naturales y cero complicaciones.
Si querés una receta express, saludable y, sobre todo, rica, estas galletas de avena y banana son perfectas para acompañar el mate, el café o simplemente darse un mimo. Así que tomá nota de los ingredientes y ¡manos a la obra!
Ingredientes
2 bananas maduras
1 taza de avena
1 cda. de miel o azúcar mascabo
Chips de chocolate o nueces a gusto
1 cdita. de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
Pisá las bananas hasta obtener un puré suave.
Agregá la avena, la miel y la vainilla, mezclando hasta formar una masa húmeda.
Sumá los chips o nueces.
Formá pequeñas bolitas y aplastalas sobre una placa con papel manteca.
Horneá 12 a 15 minutos a 180°C, hasta que estén doradas.
Dejalas enfriar: quedan blanditas por dentro y crocantes por fuera. ¡Y listo!