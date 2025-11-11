Presenta:

La receta de galletas de avena y banana más rica y sin harina: ¡probalas!

La receta para preparar unas galletas saludables que están listas en 15 minutos, con ingredientes naturales y cero complicaciones.

MDZ Estilo

Unas galletas de avena y banana para tener una merienda saludable y deliciosa. Foto: Shutterstock

Si querés una receta express, saludable y, sobre todo, rica, estas galletas de avena y banana son perfectas para acompañar el mate, el café o simplemente darse un mimo. Así que tomá nota de los ingredientes y ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • 1 taza de avena

  • 1 cda. de miel o azúcar mascabo

  • Chips de chocolate o nueces a gusto

  • 1 cdita. de esencia de vainilla

Galletas-de-banana-y-avena-cuerpo-recetario-tropical.jpg
¡La receta más dulce y fácil!

Paso a paso de la receta

  1. Pisá las bananas hasta obtener un puré suave.

  2. Agregá la avena, la miel y la vainilla, mezclando hasta formar una masa húmeda.

  3. Sumá los chips o nueces.

  4. Formá pequeñas bolitas y aplastalas sobre una placa con papel manteca.

  5. Horneá 12 a 15 minutos a 180°C, hasta que estén doradas.

  6. Dejalas enfriar: quedan blanditas por dentro y crocantes por fuera. ¡Y listo!

