Receta de gazpacho de pepinos sin cocción, lista en solo 10 minutos

Simple, saludable y verde. Un gazpacho de pepinos con el equilibrio justo entre frescura y cremosidad, una receta perfecta para almuerzos livianos.

Candela Spann

Gazpacho frío de pepinos: receta veraniega para disfrutar sin culpa.

Gazpacho frío de pepinos: receta veraniega para disfrutar sin culpa.

Cuando el calor aprieta, nada mejor que un gazpacho bien frío para refrescar el cuerpo. Esta versión con pepinos es ligera, cremosa y llena de sabor natural. Se prepara en minutos, sin encender una hornalla. Ideal para servir como entrada o almuerzo liviano, es una receta práctica, saludable y con todo el espíritu veraniego.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes para un gazpacho perfecto

  • 3 pepinos medianos (pelados y sin semillas).

  • ½ diente de ajo.

  • ½ morrón verde (opcional).

  • ½ taza de yogur natural o crema.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • Jugo de ½ limón.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Hojas de albahaca o menta fresca (para decorar).

  • ½ taza de agua fría o cubos de hielo.

Ideal para días de verano
Esta receta admite mil variantes: podés sumarle limón, menta o incluso palta para darle un toque bien argentino.

Esta receta admite mil variantes: podés sumarle limón, menta o incluso palta para darle un toque bien argentino.

Paso a paso ¡muy fácil!

  • Lavá bien los pepinos, pelálos y retiráles las semillas para que la textura quede más suave.

  • Cortálos en trozos y colocá todo en la licuadora: pepinos, ajo, morrón, yogur, aceite, limón, sal y pimienta.

  • Procesá hasta lograr una crema homogénea. Si queda muy espeso, agregá un poco de agua fría o hielo.

  • Probá y ajustá los condimentos.

  • Llevá a la heladera por al menos una hora antes de servir, así se intensifican los sabores.

  • Serví bien frío, decorado con hojas de menta o albahaca y un chorrito de aceite de oliva.

Delicioso y muy refrescante
La receta de gazpacho es una de las pocas sopas que se sirve bien fría, ideal para los veranos calurosos.

La receta de gazpacho es una de las pocas sopas que se sirve bien fría, ideal para los veranos calurosos.

Este gazpacho se conserva tapado en la heladera hasta 2 días. Aunque nació en Andalucía, esta receta tiene versiones en toda Europa. En Argentina, los cocineros suelen agregar yogur o crema para darle una textura más suave y un toque local irresistible. ¡Y decile chau al calor!.

