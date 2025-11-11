Receta de gazpacho de pepinos sin cocción, lista en solo 10 minutos
Simple, saludable y verde. Un gazpacho de pepinos con el equilibrio justo entre frescura y cremosidad, una receta perfecta para almuerzos livianos.
Cuando el calor aprieta, nada mejor que un gazpacho bien frío para refrescar el cuerpo. Esta versión con pepinos es ligera, cremosa y llena de sabor natural. Se prepara en minutos, sin encender una hornalla. Ideal para servir como entrada o almuerzo liviano, es una receta práctica, saludable y con todo el espíritu veraniego.
Rinde: 4 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para un gazpacho perfecto
-
3 pepinos medianos (pelados y sin semillas).
½ diente de ajo.
½ morrón verde (opcional).
½ taza de yogur natural o crema.
2 cucharadas de aceite de oliva.
Jugo de ½ limón.
Sal y pimienta a gusto.
Hojas de albahaca o menta fresca (para decorar).
½ taza de agua fría o cubos de hielo.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Lavá bien los pepinos, pelálos y retiráles las semillas para que la textura quede más suave.
Cortálos en trozos y colocá todo en la licuadora: pepinos, ajo, morrón, yogur, aceite, limón, sal y pimienta.
Procesá hasta lograr una crema homogénea. Si queda muy espeso, agregá un poco de agua fría o hielo.
Probá y ajustá los condimentos.
Llevá a la heladera por al menos una hora antes de servir, así se intensifican los sabores.
Serví bien frío, decorado con hojas de menta o albahaca y un chorrito de aceite de oliva.
Este gazpacho se conserva tapado en la heladera hasta 2 días. Aunque nació en Andalucía, esta receta tiene versiones en toda Europa. En Argentina, los cocineros suelen agregar yogur o crema para darle una textura más suave y un toque local irresistible. ¡Y decile chau al calor!.