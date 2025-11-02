Receta de la ensalada más rica: hojas verdes, duraznos y queso feta
Aprendé a preparar este mix perfecto entre lo salado y lo dulce para los días de calor con nuestra receta paso a paso.
Esta mezcla de hojas verdes, duraznos grillados y cubos de queso feta logra ser fresca y muy rica. Es una ensalada buenísima para los días de calor, cuando se busca algo liviano. Así que es por eso que te compartimos esta receta fácil con su paso a paso. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
2 duraznos firmes
100 g de queso feta o similar
1 mix de hojas verdes (rúcula, espinaca baby, lechuga morada)
½ cebolla morada
1 puñado de nueces o almendras
Aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta
Paso a paso de la receta:
-
Cortar los duraznos por la mitad, retirar el carozo y grillarlos en una plancha bien caliente hasta que se doren.
En un bol, mezclar las hojas verdes lavadas, la cebolla cortada bien fina y las nueces.
Agregar los duraznos grillados en gajos y el queso feta desmenuzado.
Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta justo antes de servir.
Mezclar suavemente y disfrutar bien fresca. ¡Y listo!