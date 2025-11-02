Presenta:

Estilo

|

Receta

Receta de la ensalada más rica: hojas verdes, duraznos y queso feta

Aprendé a preparar este mix perfecto entre lo salado y lo dulce para los días de calor con nuestra receta paso a paso.

MDZ Estilo

Ensalada veraniega con duraznos a la plancha.

Ensalada veraniega con duraznos a la plancha.

Esta mezcla de hojas verdes, duraznos grillados y cubos de queso feta logra ser fresca y muy rica. Es una ensalada buenísima para los días de calor, cuando se busca algo liviano. Así que es por eso que te compartimos esta receta fácil con su paso a paso. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 2 duraznos firmes

  • 100 g de queso feta o similar

  • 1 mix de hojas verdes (rúcula, espinaca baby, lechuga morada)

  • ½ cebolla morada

  • 1 puñado de nueces o almendras

  • Aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta

photo
Receta con fruta grillada, hojas verdes y el toque justo de limón.

Receta con fruta grillada, hojas verdes y el toque justo de limón.

Paso a paso de la receta:

  1. Cortar los duraznos por la mitad, retirar el carozo y grillarlos en una plancha bien caliente hasta que se doren.

  2. En un bol, mezclar las hojas verdes lavadas, la cebolla cortada bien fina y las nueces.

  3. Agregar los duraznos grillados en gajos y el queso feta desmenuzado.

  4. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta justo antes de servir.

  5. Mezclar suavemente y disfrutar bien fresca. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas