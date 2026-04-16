Date el gusto con esta receta de magdalenas de limón facilísimas

Esta receta de magdalenas de limón es perfecta para lograr un clásico esponjoso, húmedo y con un toque cítrico irresistible. Ideales para el desayuno o la merienda, estas magdalenas de limón combinan simpleza y sabor en cada bocado. Es una delicia fácil, casera y rendidora para disfrutar en cualquier momento del día.

1- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el aceite y la leche , integrando bien.

3- Incorporar la ralladura de limón y el jugo de limón.

4- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Integrar los ingredientes secos a la mezcla líquida con movimientos suaves.

6- Dejar reposar la mezcla en la heladera durante 30 minutos.

7- Precalentar el horno a 180 °C.

8- Colocar la preparación en moldes para magdalenas, llenando 3/4 de su capacidad.

9- Espolvorear un poco de azúcar por encima para formar costra.

10- Hornear durante 18 a 20 minutos hasta que las magdalenas de limón estén doradas.

Magdalenas de limón caseras fáciles Magdalenas de limón caseras fáciles Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las magdalenas de limón son una opción clásica que nunca falla. Esta receta logra una textura aireada con un sabor fresco gracias al toque cítrico. Son ideales para acompañar con mate, café o té, y también se pueden personalizar agregando semillas, glasé o chips de chocolate. Usar limones frescos potencia el aroma y el sabor final. Además, se conservan bien durante varios días si se guardan en un recipiente hermético. Son perfectas para preparar en casa con pocos ingredientes y disfrutar en cualquier momento. Una alternativa simple, rica y casera para sumar a la rutina diaria. ¡Deliciosas!.