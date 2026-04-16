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Date el gusto con esta receta de magdalenas de limón facilísimas
Receta de magdalenas de limón caseras, esponjosas y con un toque cítrico ideal para acompañar el desayuno o la merienda con algo dulce.
Esta receta de magdalenas de limón es perfecta para lograr un clásico esponjoso, húmedo y con un toque cítrico irresistible. Ideales para el desayuno o la merienda, estas magdalenas de limón combinan simpleza y sabor en cada bocado. Es una delicia fácil, casera y rendidora para disfrutar en cualquier momento del día.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
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Harina de trigo — 300 gramos
Azúcar — 200 gramos
Huevos — 3 unidades (180 gramos)
Aceite — 120 mililitros
Leche — 120 mililitros
Ralladura de limón — 10 gramos
Jugo de limón — 50 mililitros
Polvo de hornear — 10 gramos
Sal — 3 gramos
Paso a paso para crear magdalenas de limón deliciosas
1- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar el aceite y la leche, integrando bien.
3- Incorporar la ralladura de limón y el jugo de limón.
4- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Integrar los ingredientes secos a la mezcla líquida con movimientos suaves.
6- Dejar reposar la mezcla en la heladera durante 30 minutos.
7- Precalentar el horno a 180 °C.
8- Colocar la preparación en moldes para magdalenas, llenando 3/4 de su capacidad.
9- Espolvorear un poco de azúcar por encima para formar costra.
10- Hornear durante 18 a 20 minutos hasta que las magdalenas de limón estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las magdalenas de limón son una opción clásica que nunca falla. Esta receta logra una textura aireada con un sabor fresco gracias al toque cítrico. Son ideales para acompañar con mate, café o té, y también se pueden personalizar agregando semillas, glasé o chips de chocolate. Usar limones frescos potencia el aroma y el sabor final. Además, se conservan bien durante varios días si se guardan en un recipiente hermético. Son perfectas para preparar en casa con pocos ingredientes y disfrutar en cualquier momento. Una alternativa simple, rica y casera para sumar a la rutina diaria. ¡Deliciosas!.