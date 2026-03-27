Pan integral con semillas: receta saludable para todos los días
Probá esta receta de pan integral con semillas casero, nutritivo, esponjoso y perfecto para desayunos o comidas saludables todos los días.
Esta receta de pan integral con semillas es ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar sabor. Con una miga esponjosa y un toque crocante gracias a las semillas, es perfecto para desayunos, tostadas o sándwiches. Fácil de preparar y muy rendidor, este pan casero se convierte en un infaltable.
Rinde: 2 panes
Ingredientes
- 400 gramos de harina integral.
- 100 gramos de harina blanca.
- 300 mililitros de agua tibia.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 50 mililitros de aceite.
- 10 gramos de sal.
- 15 gramos de azúcar.
- 50 gramos de semillas mixtas (chía, lino, sésamo, girasol).
Paso a paso para crear un pan integral caser con semillas delicioso
1- En un bowl, disolvé la levadura con el agua tibia y el azúcar.
2- Agregá la harina integral, la harina blanca, la sal y el aceite.
3- Incorporá las semillas y mezclá hasta formar una masa.
4- Amasá durante varios minutos hasta lograr una textura lisa.
5- Dejá levar la masa tapada hasta que duplique su tamaño.
6- Desgasificá, formá los panes y colocalos en una bandeja.
7- Dejá levar nuevamente y llevá a horno a 180 grados hasta que estén dorados.
8- Retirá y dejá enfriar antes de cortar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan integral con semillas es perfecta para sumar una opción casera y nutritiva a tu alimentación diaria. La combinación de harina integral y semillas aporta textura, sabor y un extra de nutrientes. Es ideal para desayunos, tostadas o para acompañar comidas. Además, podés variar las semillas según tu gusto o lo que tengas en casa. Se conserva muy bien y también se puede freezar en rebanadas. Sin dudas, un pan versátil, saludable y delicioso que vale la pena hacer en casa. ¡Disfrutalo!.