Presenta:

Tendencias

|

Receta

Pan integral con semillas: receta saludable para todos los días

Probá esta receta de pan integral con semillas casero, nutritivo, esponjoso y perfecto para desayunos o comidas saludables todos los días.

Candela Spann

Receta de pan integral con semillas para una vida saludable

Receta de pan integral con semillas para una vida saludable

A24

Esta receta de pan integral con semillas es ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar sabor. Con una miga esponjosa y un toque crocante gracias a las semillas, es perfecto para desayunos, tostadas o sándwiches. Fácil de preparar y muy rendidor, este pan casero se convierte en un infaltable.

Pan integral con semillas receta saludable
Es una receta ideal para alimentación saludable.

Es una receta ideal para alimentación saludable.

Rinde: 2 panes

Ingredientes

  • 400 gramos de harina integral.
  • 100 gramos de harina blanca.
  • 300 mililitros de agua tibia.
  • 25 gramos de levadura fresca.
  • 50 mililitros de aceite.
  • 10 gramos de sal.
  • 15 gramos de azúcar.
  • 50 gramos de semillas mixtas (chía, lino, sésamo, girasol).

Paso a paso para crear un pan integral caser con semillas delicioso

1- En un bowl, disolvé la levadura con el agua tibia y el azúcar.

2- Agregá la harina integral, la harina blanca, la sal y el aceite.

3- Incorporá las semillas y mezclá hasta formar una masa.

4- Amasá durante varios minutos hasta lograr una textura lisa.

5- Dejá levar la masa tapada hasta que duplique su tamaño.

6- Desgasificá, formá los panes y colocalos en una bandeja.

7- Dejá levar nuevamente y llevá a horno a 180 grados hasta que estén dorados.

8- Retirá y dejá enfriar antes de cortar.

Receta fácil paso a paso
Esta receta aporta más fibra que el pan blanco.

Esta receta aporta más fibra que el pan blanco.

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan integral con semillas es perfecta para sumar una opción casera y nutritiva a tu alimentación diaria. La combinación de harina integral y semillas aporta textura, sabor y un extra de nutrientes. Es ideal para desayunos, tostadas o para acompañar comidas. Además, podés variar las semillas según tu gusto o lo que tengas en casa. Se conserva muy bien y también se puede freezar en rebanadas. Sin dudas, un pan versátil, saludable y delicioso que vale la pena hacer en casa. ¡Disfrutalo!.

Archivado en

Notas Relacionadas