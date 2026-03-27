Pan integral con semillas: receta saludable para todos los días

Esta receta de pan integral con semillas es ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar sabor. Con una miga esponjosa y un toque crocante gracias a las semillas , es perfecto para desayunos, tostadas o sándwiches . Fácil de preparar y muy rendidor, este pan casero se convierte en un infaltable.

Es una receta ideal para alimentación saludable.

1- En un bowl, disolvé la levadura con el agua tibia y el azúcar .

2- Agregá la harina integral , la harina blanca , la sal y el aceite .

3- Incorporá las semillas y mezclá hasta formar una masa .

4- Amasá durante varios minutos hasta lograr una textura lisa.

5- Dejá levar la masa tapada hasta que duplique su tamaño.

6- Desgasificá, formá los panes y colocalos en una bandeja.

7- Dejá levar nuevamente y llevá a horno a 180 grados hasta que estén dorados.

8- Retirá y dejá enfriar antes de cortar.

Receta fácil paso a paso Esta receta aporta más fibra que el pan blanco. La Receta De Frabisa

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan integral con semillas es perfecta para sumar una opción casera y nutritiva a tu alimentación diaria. La combinación de harina integral y semillas aporta textura, sabor y un extra de nutrientes. Es ideal para desayunos, tostadas o para acompañar comidas. Además, podés variar las semillas según tu gusto o lo que tengas en casa. Se conserva muy bien y también se puede freezar en rebanadas. Sin dudas, un pan versátil, saludable y delicioso que vale la pena hacer en casa. ¡Disfrutalo!.