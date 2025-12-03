Alerta por tormentas "fuertes", ráfagas de hasta 70 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo para este jueves en distintas zonas de la provincia.

Tormentas fuertes con posible caída de granizo afectarán a varios departamentos de Mendoza este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 4 de diciembre por tormentas de variada intensidad, durante la tarde y en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo y el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato).

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre”. Además, “en las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

alerta tormentas jueves Según el SMN, hay alerta por tormentas en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación de viento leve desde el norte, inicialmente afectando zona Norte y Este, extendiéndose a toda la provincia. Viento Zonda leve en Malargüe y el Sur de Malargüe , entre las 14 y las 20.

, entre las 14 y las 20. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana, seminublado desde las 13. Aproximadamente a las 15 inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia la zona Sur y Valle de Uco. Tormentas mayormente de lluvias, sin descartar la caída de granizo en núcleos aislados. La zona Este permanecería sin actividad convectiva.

Alta Montaña: despejado durante la mañana, seminublado desde las 12 en adelante. Pronóstico extendido Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, continúa el calor en la provincia. Este jueves se anticipa una jornada con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, con una mínima de 23ºC y una máxima de 38ºC.